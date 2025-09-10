Malatya’nın Hekimhan ilçesinde, demir cevheri ve yakıt yüklü iki yük treninin kafa kafaya çarpışması sonucu 1 makinist yaralandı. Yaralı, Hekimhan Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.
Kazanın öğle saatlerinde Hasan Çelebi Mahallesi yakınlarında meydana geldiği bildirildi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada ismi öğrenilemeyen 1 makinist yaralandı ve sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Hekimhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olay sonrası demir yolu hattında güvenlik önlemleri alındı ve kazayla ilgili teknik inceleme başlatıldı.