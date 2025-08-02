Final müsabakasına yoğun katılım oldu

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanlığı tarafından organize edilen ilçeler arası basketbol turnuvasının final karşılaşması, Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanı Veysel Şahin’in katılımıyla gerçekleştirildi. Final karşılaşmasında büyük mücadele yaşandı. Turnuvanın kazananı Menemen Ülkü Ocakları oldu.

Etkinlik kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren takımlara madalya ve kupaları takdim edildi. Turnuva, gençleri spora teşvik etmek ve sosyal dayanışmayı artırmak amacıyla organize edildi.





"Asıl kazanan birlik ve kardeşlik ruhu"

Ülkü Ocakları İzmir İl Başkanı Burak Kılıç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:



“İlçe Ocaklarımız arasında düzenlediğimiz basketbol turnuvamızın final müsabakasını, MHP İzmir İl Başkanımız Sayın Veysel Şahin'in katılımıyla gerçekleştirdik. Finalde ipi göğüsleyen Menemen Ülkü Ocaklarımız oldu. Ancak bu turnuvanın asıl kazananı; sahadaki mücadeleden çok, yüreklerdeki Ülküdaşlık ruhu, birlik ve kardeşlik hukuku olmuştur. Katılım sağlayan tüm ilçe ocaklarımıza gönülden teşekkür ederim.”

Kılıç, Türk gençliğini sporla buluşturmaya devam edeceklerini belirterek, “Kazanan her zaman Türk gençliği olacak” dedi.





Gençliğe sporla ulaşma hedefi vurgulandı

Turnuva süresince farklı ilçelerden gelen Ülkü Ocakları mensubu gençler, hem sportif hem de sosyal anlamda bir araya gelerek dostluk ve dayanışma örneği sergiledi. İzmir genelinde gençlerin sporla buluşmasını amaçlayan etkinlik, Ülkü Ocakları’nın sosyal faaliyetlerine verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.

Etkinliğin önümüzdeki dönemlerde farklı spor branşlarında da devam etmesi planlanıyor.



