Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi: Tarih ve eğlencenin buluşma noktası

Konak Belediyesi’nin butik müze projelerinin ilki olan Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, dünyaca ünlü seramik sanatçısı Ümran Baradan’ın bağışladığı iki katlı evi restore ederek 17 Ocak 2010’da kapılarını İzmirlilere açtı. Bu sevimli müze, çocuklara müzeleri sevdirmek amacıyla büyük bir öneme sahip. Müze, oyuncaklar aracılığıyla düşlerin ve bilim tarihinin öykülerini anlatıyor. Ziyaretçiler, oyuncakların tarihini keşfederken, geçmişe dair bir yolculuğa çıkıyorlar.

Müze koleksiyonları: Tarihten günümüze

Müze, 1850'lerden 1970'lere kadar uzanan döneme ait önemli oyuncakları sergiliyor. Teneke, tahta, kağıt ve plastik malzemelerden yapılmış oyuncaklar arasında; “ilk gerçek saçlı bebek”, Mickey Mouse’un ilham kaynağı olan “Micky fare” ve sinemanın atası “Laterna Magica” gibi pek çok ilginç örnek bulunuyor. Ayrıca, Ümran Baradan’ın koleksiyonundan ve yarışmalarda derece kazanan çocukların eserlerinden oluşan sergi de var.

Müze bölümleri:

Giriş Katı: Müzeye giriş, 16. yüzyıl Flaman sanatçısı Pieter Bruegel’in “Çocuk Oyunları” tablosu ile süslenmiş ve 16. yüzyıl mimarisine uygun masa ve taburelerle tasarlanmış. Bu katta, 1800’lü yıllardan kalma oyuncaklar ve Ümran Baradan’ın dünyanın çeşitli ülkelerinden edindiği oyuncaklar sergileniyor.

İkinci Kat: Burada, tarihi bebek evleri, oyuncak arabalar, peluş oyuncaklar ve masal kahramanları gibi birçok oyuncak yer alıyor. 1920’ler ve 1930’larda Batı ülkelerinde yoksul aileler, kendi kızlarının saçlarını oyuncak üreticilerine satıyorlardı. Müzedeki 1930 yapımı bebek, bu gerçek saçlı porselen bebeklerin bir örneği.

Öne çıkan oyuncaklar:

Bebek Evleri: 16. yüzyılda Almanya ve Hollanda’da varlıklı ailelerin evlerini süsleyen bu minyatür evler, zamanla çocuklar için oyuncak haline geldi. İlk başta dekoratif amaçlı olan bu evler, çocukların yaratıcılıklarını geliştiren ve paylaşmayı öğreten oyuncaklar haline geldi.

Lehmann Oyuncakları: Ernst Paul Lehmann tarafından 1881’de Almanya’da üretilen teneke figürler, oyuncak tarihinin en gözde antikalarından biridir. Lehmann oyuncakları, toplumların sosyal ve kültürel yapılarını yansıtır.

Eğitim ve etkinlikler:

Müzede, geleneksel Türk gölge oyunu Karagöz ve Hacivat’ın tanıtıldığı bölümde, gölge oyunu ve kukla tiyatroları sergilenir. Ayrıca, yaratıcı drama ve çeşitli etkinliklerin yapıldığı sanat atölyeleri de bulunmaktadır.

Müzede zaman yolculuğu: Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi’nin tarihi oyuncakları

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, iki katlı bir alanda sergileniyor. Alt katta sergi alanları, üst katta ise etkinlik salonları bulunuyor. Müze, binden fazla oyuncak esere ev sahipliği yapıyor.

Sergilenen eserler:

Müzede, 1800’lü yıllardan kalma oyuncakların yanı sıra, Ümran Baradan’ın çeşitli ülkelerden getirdiği oyuncaklar da sergileniyor. Öne çıkan eserler arasında:

İlk Gerçek Saçlı Bebek: 1920’ler ve 1930’larda Batı ülkelerinde bazı aileler, geçimlerini sağlamak için kızlarının saçlarını oyuncak üreticilerine satıyordu. Müzedeki 1930 ABD yapımı bebek, gerçek kadın saçından yapılmış bir porselen bebek örneğidir.

Micky Fare: Mickey Mouse’un ilham kaynağı olan bu oyuncak, sinemanın ilk dönemlerine ait.

Laterna Magica: Sinemanın atası olarak bilinen bu oyuncak, ışıklı görüntüler göstermek için kullanılırdı.

Bebek Evleri: Günümüzde nadir bulunan bebek evleri, çocukların hayal gücünü geliştirir, yaratıcılıklarını artırır ve paylaşmayı öğretir. Bebek evlerinin kökeni 16. yüzyıla dayanır; Almanya ve Hollanda'da varlıklı aileler için dekoratif amaçlı yapılmıştır. Zamanla çocuklar için oyuncak olarak üretilmiştir.

Lehmann Oyuncakları: Ernst Paul Lehmann tarafından 1881’de Almanya’da üretilen teneke oyuncaklar, dünya çapında antika oyuncaklar arasında sayılır. Lehmann oyuncakları, toplumların sosyal ve kültürel yapılarını yansıtır. Ünlü logosu, Lehmann’ın baş harflerini içeren metal bir figürdür.

Nuh’un gemisi:

Viktorya dönemi İngiltere’sinde, bazı aileler çocukların pazar günleri dini nedenlerle Nuh’un Gemisi dışında kalan oyuncaklarla oynamasının günah olduğuna inanıyordu.

Ümran Baradan Müzesi ziyaret saatleri: Hangi günler açık?

Adres: Konak, Halil Rıfat Paşa Caddesi No:31, 35260 Konak/İzmir, Türkiye'de yer almaktadır.

Ziyaret saatleri:

Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi, Pazartesi ve Pazar günleri kapalıdır.

Müzeyi diğer günlerde şu saatlerde ziyaret edebilirsiniz:

Salı: 09:00 - 17:00

Çarşamba: 09:00 - 17:00

Perşembe: 09:00 - 17:00

Cuma: 09:00 - 17:00

Cumartesi: 09:00 - 17:00