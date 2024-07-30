Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda, milli judocu Vedat Albayrak, erkekler 81 kilogram kategorisinde tatamiye çıktı. Albayrak, Bahreynli rakibi Askerbii Gerbekov'u mağlup ederek son 16 turuna yükseldi. Bu turda, Tokyo 2020'de de karşı karşıya geldiği Japon judoka Takanori Nagase ile mücadele eden Albayrak, güçlü rakibine karşı üstünlük sağlayamayarak turnuvadan elendi.

Bahreynli rakibini eledi

Vedat Albayrak, ilk turda Bahreynli rakibi Askerbii Gerbekov'u altın sette mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı. Bu mücadelede Albayrak, rakibinin aldığı sarı kartların da etkisiyle galibiyete ulaştı.

Nagase yine izin vermedi

Son 16 turunda ise Takanori Nagase ile karşılaşan Albayrak, güçlü rakibine karşı zorlu bir mücadele verdi. Ancak, Nagase'nin üstün performansı karşısında yenilgiye uğradı ve Olimpiyat serüvenine son verdi.

Team Türkiye'den paylaşım

Olimpiyatlarda resmi sosyal medya hesabı Team Türkiye şu şekilde paylaşım yaptı:

#Paris2024 Olimpiyat Oyunları'nda ülkemizi erkekler 81kg'da temsil eden judokamız Vedat Albayrak, son 16 turunda Japonya'dan Takonari Nagase'ye altın skorda mağlup olarak oyunlara veda etti.🥋



🇹🇷Ülkemizi olimpiyat oyunlarında temsil ettiğin ve mücadelen için teşekkürler Vedat! pic.twitter.com/zgacNPjnPH — Team Türkiye (@TeamTurkiye) July 30, 2024