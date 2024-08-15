Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı: Seferihisar’ın engelli dostu mavi bayraklı cenneti

Seferihisar ilçesinin güneyinde yer alan Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, doğal güzellikleri ve mükemmel hizmetleriyle dikkat çeken bir tatil noktasıdır. Mavi Bayrak ödüllü bu plaj, hem görsel hem de fonksiyonel açıdan yüksek standartlara sahiptir.

Plajın özellikleri

Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, hem engelli bireyler hem de genel ziyaretçiler için konforlu bir deneyim sunar. Plaj, engelli kullanımına uygun olarak tasarlanmıştır ve bu sayede herkesin rahatça yararlanabileceği bir alan oluşturulmuştur.

Engelli dostu tesisler

Plajda, engelli ziyaretçiler için özel olarak ayrılmış şezlong ve şemsiyeler bulunur. Ayrıca, plajda bulunan engelli rampaları ve WC'ler, tüm ihtiyaçları karşılamak amacıyla tasarlanmıştır. Bu sayede, engelli bireyler de denizin tadını çıkarabilir ve plajın keyfini sürebilirler.

Deniz ve güvenlik

Deniz suyu kalitesi, standartların çok üzerinde olan Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, temiz ve berrak deniziyle ünlüdür. Plaj, sezon boyunca cankurtaran hizmeti sunar, böylece güvenli bir yüzme deneyimi sağlar. Plajdaki cankurtaranlar, her an hizmet vermeye hazırdır ve denizle ilgili olası tehlikelere karşı önlemler alır.

Aktivite ve konfor

Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, yalnızca engelli dostu değil, aynı zamanda herkes için keyifli bir tatil deneyimi sunar. Geniş kumsalı, temiz denizi ve güvenli ortamı ile mükemmel bir yüzme ve güneşlenme imkanı sağlar. Plajdaki diğer olanaklar, ziyaretçilerin rahatça vakit geçirebileceği şekilde düzenlenmiştir.

Seferihisar’ın güney kıyısında yer alan Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, engelli dostu özellikleri ve yüksek standartlardaki deniz suyu kalitesiyle dikkat çeker. Herkesin rahatça kullanabileceği bu plaj, tatilciler için mükemmel bir kaçış noktasıdır. Güvenli, konforlu ve temiz bir plaj deneyimi arıyorsanız, Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı’nı listenize eklemeyi unutmayın.

Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı: Ulaşım ve adres bilgileri

Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı, İzmir’in Seferihisar ilçesinin güneyinde yer almaktadır. Seferihisar, İzmir’in merkezine yaklaşık 50 km uzaklıktadır ve şehrin güney kıyısında bulunur. Plaj, özellikle yaz aylarında tatilcilerin ilgisini çeken popüler bir mekândır.

Ulaşım bilgileri

Kişisel araçla ulaşım:

İzmir şehir merkezinden yola çıktığınızda, İzmir-Çeşme Yolu (E87) üzerinden Seferihisar yönüne devam edin.

Seferihisar'a vardığınızda, Ürkmez Mahallesi'ne yönelin.

Plaj, Ürkmez Mahallesi'nin güneyinde yer almaktadır. Mahalle içindeki yön tabelalarını takip ederek plaja kolayca ulaşabilirsiniz.

Toplu taşıma ile ulaşım:

İzmir şehir merkezinden İzmir-Buca yönüne giden otobüslerle Seferihisar’a ulaşabilirsiniz.

Seferihisar’dan Ürkmez Mahallesi’ne dolmuş veya minibüslerle geçiş yapabilirsiniz.

Ürkmez Mahallesi’ne ulaştıktan sonra, plajın bulunduğu bölgeye yönlendiren tabelalar sizi bilgilendirecektir.

Adres: Ürkmez Sağlık Ocağı Plajı Ürkmez Mahallesi, Seferihisar, İzmir, Türkiye.

Not: Plaja özel otopark alanı ve engelli erişimi bulunan otopark seçenekleri mevcuttur. Yaz sezonunda yoğunluk olabileceğini göz önünde bulundurarak, erken saatlerde gelmek faydalı olabilir.