Pelin Karahan, geçtiğimiz günlerde eşi Bedri Güntay ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde alışveriş yaparken objektiflere yansıdı. Akşam saatlerinde AVM’ye gelen çift, dünyaca ünlü markaların yer aldığı meydan katında alışveriş yaptı ve yeni sezon ürünlerini inceledi.

Muhabirlerin kendilerini görüntülediğini fark eden Pelin Karahan, tatilden döndüğünü ve eksiklerini tamamlamak için alışveriş yaptığını belirtti. Karahan, “Tatilden yeni döndüm, eksiklerim vardı onları tamamlıyorum” şeklinde konuştu.

"Heyecan verici"

Pelin Karahan, 'Kirli Sepeti' dizisinin yeni sezon kadrosuna dahil olduğu haberini de paylaştı. "Harika bir kadronun içine dahil oldum, ‘Meyra’ karakterine can vereceğim. Ekranlara geri dönmek açıkçası heyecan verici" diyen Karahan, dizideki rolü için büyük bir heyecan duyduğunu ifade etti.

Alışveriş sırasında kendisine gösterilen yoğun ilgiye sempatik bir şekilde yanıt veren Karahan, sevenleriyle uzun süre hatıra fotoğrafı çektirdi. Her zamanki şıklığı ve güzelliği ile dikkat çeken Karahan’ın, eşiyle uyumlu tarzı da gözlerden kaçmadı. Çift, alışverişlerini tamamladıktan sonra AVM’den ayrıldı.