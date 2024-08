Nikkei 225 ve Topix Endeksleri, dalgalı işlemlerle sert düşüş yaşarken, Tokyo'da Nikkei endeksi yüzde 12,4 düşerek 31.458,41 puandan günü tamamladı.

ABD verileri ve yenin yükselişi etkili oldu

ABD Çalışma Bakanlığı'nın Cuma günü açıkladığı verilere göre, ülkede istihdam artışı Temmuz ayında keskin bir şekilde yavaşladı ve işsizlik oranı 2021'den bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Bu açıklamanın ardından yen, dolar karşısında güçlendi. Yen bugün Tokyo'da dolar karşısında 142 civarında işlem görüyor; Cuma günkü Tokyo borsa kapanışında 148,95 ve Temmuz başında 37 yılın en zayıf seviyesi olan 161 civarındaydı.

Büyük ticaret devleri ve ihracat hisseleri değer kaybetti

Mitsubishi, Mitsui and Co, Sumitomo ve Marubeni gibi büyük ticaret evleri yüzde 10'dan fazla değer kaybederken, finans ve ihracat hisseleri bugünkü düşüşlere öncülük etti. Sumitomo Mitsui Financial Group yüzde 16 düşüş yaşadı.

Nikkei'de tarihi düşüş

Nikkei bu yıl tüm kazanımlarını geri verdi ve geçen ay rekor seviyeye ulaştığından bu yana yüzde 25'ten fazla düşüş göstererek "ayı" piyasasına girdi. Nikkei'nin tek günlük en büyük çöküşü, Ekim 1987'de "Kara Pazartesi" olarak adlandırılan günde 3.836 puanlık veya yüzde 14,9'luk düşüşle yaşanmıştı.

Japonya Merkez Bankası'nın faiz artışı

Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) Çarşamba günü gösterge faiz oranını artırmasından bu yana Tokyo'da hisse senedi fiyatları düşüş gösteriyor. Nikkei 225 vadeli işlemlerinde de devre kesici çalıştı ve işlemler durduruldu.