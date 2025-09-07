Türk Hava Yolları (THYAO) 12 yıl aradan sonra yeniden temettü dağıtıyor! Hisse başı ne kadar ödenecek?

Jandarma ekipleri tarafından durdurulan sürücüye idari para cezası uygulandı. C.A.’nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Olay, dün saat 10.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 35 CNS 735 plakalı aracın sürücüsü C.A.’nın bir benzinlik ve servis alanı girişinde drift yaptığını fark etti.

İzmir’in Urla ilçesinde otoyolda drift yapan sürücü jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.

