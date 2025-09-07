İzmir’in Urla ilçesinde otoyolda drift yapan sürücü jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da aynı süreyle trafikten men edildi.
Otoyolda drift tespit edildi
Olay, dün saat 10.30 sıralarında İzmir-Çeşme Otoyolu Urla mevkisinde meydana geldi. Devriye görevi yapan jandarma ekipleri, 35 CNS 735 plakalı aracın sürücüsü C.A.’nın bir benzinlik ve servis alanı girişinde drift yaptığını fark etti.
Ehliyetine el konuldu, araç trafikten men edildi
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan sürücüye idari para cezası uygulandı. C.A.’nın ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, araç da aynı süreyle trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.
Kaynak: HABER MERKEZİ