Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir üniversite öğrencisinin eteğini tutup tepki gösteren ve tartışma sırasında fiziki müdahalede bulunan V.N. isimli kadın polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay İzmit’te yaşandı

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Ömerağa Mahallesi İstiklal Caddesi’nde, V.N. isimli kadın, sokakta yürüyen üniversite öğrencisinin eteğini tutarak tepki gösterdi. Bu sırada yaşanan tartışmada fiziki müdahalede bulundu.

Olay, bir mağazanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Şikayet üzerine polis devreye girdi

Yaşanan olay sonrası mağdur öğrenci Saraybahçe Polis Merkezi Amirliği’ne giderek V.N.’den şikayetçi oldu. İzmit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olayla ilgili çalışma başlattı.

Şüpheli gözaltında

Polis ekiplerinin çalışması sonucu V.N. kısa sürede gözaltına alındı. Şüpheli ifadesinde, önünde yürüyen öğrencinin iç çamaşırının göründüğünü fark ettiğini, bu nedenle uyarıda bulunduğunu ve tartışmanın küfürleşme sonucu fiziksel müdahaleye dönüştüğünü söyledi.

Soruşturma devam ediyor.