İzmir'in Urla ilçesinde, 30 yaşındaki Semih Kenan Köse'nin markette çıkan bir tartışma sonucunda bıçakla öldürülmesiyle ilgili davada, son tutuklu sanık da tahliye edildi. Olayda yaralanan Köse'nin sevgilisi Sibel Kabadayı'nın ise davayla ilgili duruşmalara katılmadığı belirtildi.

Davadaki gelişmeler ve sanıkların savunmaları

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Sercan B. (33) ile tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26) yer aldı. Mahkeme heyeti, dosyada bazı eksikliklerin bulunduğunu belirterek, Sercan B.’nin tutukluluğuna ilişkin savunma yapmasını istedi. Sercan B., yaşadığı olayın kendisinin hayatını nasıl değiştirdiğini ve bu durumun kendisine adli anlamda yük getirdiğini ifade etti. Olay dışındaki davranışlarının temiz olduğunu belirten Sercan B., adli kontrolle bile olsa herhangi bir kısıtlamayı kabul edeceğini belirtti.

Olayın arka planı ve sonuçlar

16 Ekim 2023 tarihinde Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette yaşanan "omuz atma" tartışması sonucunda, Semih Kenan Köse bıçakla yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Olayın ardından Sercan B. ve kardeşleri Serkan B. ile Taylan B. gözaltına alınmış, tutuklanmıştı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, üç kardeş hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası talep edilmişti.

Önceki duruşmalarda Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.