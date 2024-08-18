Trendyol Süper Lig’in 2’nci haftasında Göztepe kendi evinde Fenerbahçe ile 2-2 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından Göztepe Teknik Direktörü Stanimir Stoilov basın toplantısında konuştu. Stoilov, “Bugün aslında iki takım açısında da zor bir maç yaşandı. Tam anlamıyla futbol savaşı vardı. İki takım da kazanmak için her şeyini verdi. Son dakikalardaki golü sonuna kadar hak ettik. Penaltıdan sonra motivasyonumuz kaybettik ancak ikinci yarıda toparladık. Taraftarlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizi sonuna kadar desteklediler. Bugün bu mücadele kaybedilseydi bile emek sonuna kadar alkışı hak etti. Aynı zamanda sahada kesinlikle üzerine çalışmamız gereken şeyler var. Yeni katılan oyuncularla zamana ihtiyacımız var. En kısa sürede takım olarak potansiyelimize ulaşmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

“Son dakikalarda da olsa puanı aldık”

Stoilov, “Biz sürekli olarak bütün çalışmalarımızda her maçı kazanmak ve önde baskı kurmak için çabalıyoruz. Rakibimiz son dakikalarına gelince gücünü kaybetti ve biz de baskımızı kurduk. Bu baskıyla da son dakikalarda da olsa puanı aldık” dedi.

“Bu benim işim değil”

Hakem hakkında da konuşan Stoilov, “Ben bu pozisyonları daha sonra izlemedim. Hakemlerin işine karışmak istemiyorum. Bu benim işim değil. Benim işim sahadaki hatalarımızı ortadan kaldırmak ve bunun için de çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“İlk günden beridir ofansif futbol oynatmak istediğimi dile getirdim”

Stoilov, “Ben aslında buraya geldiğim ilk günden beridir ofansif futbol oynatmak istediğimi dile getirdim. Hangi takım olursa olsun bunu sahaya yansıtmak lazım. Sahada taraftarlarımıza bu futbolu göstermemiz gerekiyor. Onlara ofansif futbol izletmek istiyoruz. Rakibe kontratak yapmak için fırsat verdik sadece onun dışında istediklerimizi sahaya yansıttık. Bunu daha da geliştirmek için çalışıyoruz” dedi.

“Avrupa hedefi gerçekçi bir hedef”

Avrupa hedefi hakkında da konuşan Stoilov, “Takım olarak biraz zamana ihtiyacımız var. Tüm oyuncuların beraber vakit geçirmesine ve antrenan yapmasına ihtiyacımız var. Ben takım olarak doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum. Bu hedef doğrultusunda ilerlemeye devam etmeliyiz. Avrupa hedefi gerçekçi bir hedef. Bunun için takımın sonuna kadar çalışması gerekiyor. Avrupa’da oynayan Türk takımlarına karşı bu şekilde oynayabiliyorsak neden Avrupa’yı hedeflemeyelim” diye konuştu.