İzmir, Uşak ve Aydın’da çok sayıda kişi, Gazze’ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkan Küresel Sumud Filosu’na İsrail’in düzenlediği müdahaleyi protesto etti.

İzmir’de Konak Meydanı’nda protesto

İzmir’in Konak Meydanı’nda bir araya gelen kalabalık, ellerinde Türk ve Filistin bayrakları ile İsrail karşıtı sloganlar attı. Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İl Başkanı İlyas Duman, yaptığı açıklamada, İsrail’in uluslararası sularda “barbarca bir saldırıda” bulunduğunu söyledi.

Duman, “Bu sadece bir saldırı değil, hukukun, vicdanın ve insanlık onurunun açıkça çiğnenmesidir. 1948’den bu yana Filistin halkını abluka altında tutan, sivilleri hedef alan bu işgal rejimi, bugün bir kez daha vahşetini sergilemektedir” ifadelerini kullandı.

Uşak’ta yürüyüş ve dua

Uşak’ta Atapark’ta toplanan vatandaşlar, Türk ve Filistin bayraklarıyla yürüyüş yaptı. Katılımcıların bir kısmı Filistin kefiyesi takarken, yürüyüş sırasında çeşitli sloganlar atıldı. Etkinlik, Kur’an-ı Kerim okunması ve dualarla sona erdi. Filistin’e Destek Platformu temsilcileri de basın açıklaması yaptı.

Aydın’da meydan eylemi

Aydın’ın Efeler ilçesindeki İstasyon Meydanı’nda toplanan grup da İsrail’e tepki gösterdi. Türk ve Filistin bayrakları taşıyan vatandaşlar, Küresel Sumud Filosu ile ilgili gelişmeleri meydandan takip edeceklerini ifade etti.