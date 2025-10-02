MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız, Edirne Cezaevi’nde tutuklu bulunan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Yıldız, AİHM kararlarına atıfta bulunarak “Anayasa’nın 90. maddesi orada dururken elbette bazı şeyler yapmak gerekir” ifadelerini kullandı.

AİHM kararına vurgu yaptı

CNN televizyonuna konuşan Feti Yıldız, Demirtaş’ın davasına dair “Ben davayı bilmiyorum. Benim bildiğim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları var. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları bizim doğrudan anayasamızla ilgili. Anayasamızın 90. maddesi, ‘usulüne uygun alınmış uluslararası anlaşmalara uymak zorundadır’ der. Yani Anayasa 90. maddesi orada dururken, elbette bazı şeyler yapmak gerekir diye düşünüyorum” dedi.

Yıldız ayrıca, genel af beklentilerine ise kapıyı kapattı.

Demirtaş’ın avukatı: 8 Ekim kritik tarih

AİHM, 2016’dan bu yana cezaevinde bulunan Selahattin Demirtaş’ın tutukluluğunun “siyasi nedenlerle” gerçekleştiğine hükmederek hak ihlali kararı vermişti.

Demirtaş’ın avukatı Mahsuni Karaman ise yaptığı son açıklamada, 8 Ekim 2025 tarihinin kritik olduğunu belirtti. Karaman, “İstinaf Dairesinin dosyayı hemen incelemeye alarak Sayın Demirtaş ve arkadaşlarını hukukun gereği olarak tahliye etmesi gerekir” dedi.

Karaman ayrıca, hükümetin AİHM kararına itiraz süresinin sona ermek üzere olduğunu hatırlatarak, barış sürecinin güvenilirliği açısından tahliyenin önemli olduğunu savundu.