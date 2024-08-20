İzmir Valisi Süleyman Elban, vali yardımcılarının görev ve yetki alanlarını güncelleyerek yeni bir görev dağılımı gerçekleştirdi. Temmuz ayında yapılan atamalarla birlikte, İzmir’deki vali yardımcılarının yetki alanları ve alternatif bağlılıkları yeniden tanımlandı.

İzmir Valiliği'nde yapılan düzenlemeyle, 12 vali yardımcısının görev ve yetki alanları güncellenerek, her biri için alternatif bağlılıklar belirlendi. Temmuz ayında yayımlanan kararnameyle İzmir’e iki yeni vali yardımcısı atanmış, iki vali yardımcısı ise başka illere görevlendirilmişti.

Bu değişikliklerle birlikte İzmir’deki vali yardımcılarının yeni görev dağılımı şu şekilde belirlendi:

Kamil Köten: Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili konular, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Balçova Termal Turizm ve Otelcilik A.Ş. koordinasyonu.

Cumhurbaşkanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile ilgili konular, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Balçova Termal Turizm ve Otelcilik A.Ş. koordinasyonu. Hikmet Dengeşik: Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir Liman Başkanlığı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı, TCDD İzmir Bölge Müdürlüğü, İzmir Liman Başkanlığı. Ahmet Yılmaz: Hazine ve Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlığı, İl İdare Kurulu Müdürlüğü.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Defterdarlık, Vergi Dairesi Başkanlığı, İl İdare Kurulu Müdürlüğü. Mehmet Sadık Tunç: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, TRT İzmir Bölge Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. İsmail Çorumuoğlu: İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kemeraltı Esnaf Derneği.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Göç İdaresi İl Müdürlüğü, İl Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kemeraltı Esnaf Derneği. Ünal Çakıcı: Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Bilgi İşlem Şube Müdürlüğü. Adem Arslan: Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu.

Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilciliği, Kültür ve Turizm Bakanlığı, İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Bürosu. Hüseyin Karameşe: Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı.

Adalet Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı. Gökay Özkan: Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Tarım Kredi Kooperatifleri, İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü.

Tarım ve Orman Bakanlığı, İzmir Tarım Kredi Kooperatifleri, İzmir Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü, İl Yazı İşleri Müdürlüğü. Faik Arıcan: Sağlık Bakanlığı, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü.

Sağlık Bakanlığı, İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü. Nur Sevinç Özbek Cakas: Milli Eğitim Bakanlığı, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Üniversitelerle ilgili iş ve işlemler, Roman vatandaşlarla ilgili çalışmalar.

Hudut ve Sınır Mülki İdare Amirlikleri:

Ümit Cavuldak: Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği.

Adnan Menderes Havalimanı Mülki İdare Amirliği. Hikmet Dengeşik: İzmir Alsancak Limanı Mülki İdare Amirliği.

İzmir Alsancak Limanı Mülki İdare Amirliği. Zekeriya Güney: Aliağa Limanı Mülki İdare Amirliği.

Aliağa Limanı Mülki İdare Amirliği. Mehmet Maraşlı: Çeşme Limanı Mülki İdare Amirliği.

Çeşme Limanı Mülki İdare Amirliği. Cevat Gün: Dikili Limanı Mülki İdare Amirliği.

Dikili Limanı Mülki İdare Amirliği. Mehmet Türköz: Foça Limanı Mülki İdare Amirliği.

Foça Limanı Mülki İdare Amirliği. Mehmet Şerif Olçaş: Seferihisar Limanı Mülki İdare Amirliği.