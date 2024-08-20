Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat hakkından daha kolay faydalanabilmesi için TCDD Taşımacılık A.Ş. ile önemli bir protokol imzaladı. Artık bilet alma süreci elektronik ortamda, hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleşecek.

Ücretsiz seyahat hakkı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınlarının ücretsiz seyahat haklarını daha rahat kullanabilmesi adına önemli bir yenilik sundu. Bakanlık ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Taşımacılık A.Ş. (TCDD) arasında imzalanan protokol sayesinde, ücretsiz seyahat kartına sahip olanlar biletlerini elektronik ortamda kolayca alabilecek. Daha önce TCDD'ye giderek kayıt yaptırmaları gereken hak sahipleri, artık herhangi bir kayda gerek kalmadan, doğrudan sistem üzerinden biletleme işlemlerini gerçekleştirebilecekler.

Sistemde anlık doğrulama ile hızlı biletleme

Protokol kapsamında, şehit yakınları ve gazilerin bilgileri sistemde anlık olarak doğrulanacak. Bu yenilikle birlikte, bilet almak isteyen hak sahipleri, internet üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla diledikleri zaman hızlıca bilet alabilecek. Böylece, uzun süren kayıt işlemleri ortadan kalkacak ve seyahat planları daha kolay yapılabilecek.

Bakan Göktaş’tan önemli açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Şehitlerimizin emanetleri ve gazilerimizin haklarını korumak, onların yaşamlarını kolaylaştırmak bizim en önemli görevlerimizden biri. İmzalanan bu protokol sayesinde vatandaşlarımızın daha rahat bir şekilde seyahat etmelerini sağladık. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize minnet ve şükranlarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

Seyahat Kartı ile geniş ulaşım imkanları

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, şehit yakınları ve gazilere sunduğu ücretsiz seyahat kartı ile birçok ulaşım imkanını sağlıyor. Bu kart sayesinde hak sahipleri, demiryolları, denizyolları ve belediyelerin toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabiliyor. Şehir içi ve şehirlerarası ulaşımda geçerli olan bu kartlar, hak sahiplerinin yaşamını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Yeni dönemle gelen kolaylık

Yapılan bu düzenleme, özellikle TCDD’ye ait yolcu trenlerinde bilet almak isteyen şehit yakınları ve gazilere büyük bir kolaylık sunuyor. Eski sistemdeki uzun kayıt süreçlerinin ortadan kalkmasıyla birlikte, artık tüm işlemler dijital ortamda ve anlık doğrulama ile gerçekleşecek. Bu sayede hak sahipleri, seyahatlerini planlamak için daha esnek bir sürece sahip olacaklar.