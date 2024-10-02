İzmir Valisi Süleyman Elban, Ödemiş'te düzenlenen "Muhtarımla Birlikte Bağımlılıkla Mücadele" sempozyumunda, bağımlılık sorununa karşı ailelere önemli mesajlar verdi. Ziyaretlerine Fırat Ciritoğlu Gençlik Merkezi ile başlayan Vali Elban, daha sonra Ödemiş Belediyesi Kültür Merkezi'nde muhtarlarla bir araya geldi.

Sempozyumda konuşan Vali Elban, "Uyuşturucu ve bağımlılık konusu, herkesin üzerinde durması gereken bir mesele. En önemli önlem, bağımlılığa yol açan nedenleri ortadan kaldırmaktır. Spor ve kültürel faaliyetlere daha fazla önem vermeliyiz. Uyuşturucu ile mücadele, hepimizin öncelikli konusu olmalıdır. Hiçbir çocuğumuzun bağımlı olmasını istemiyoruz" dedi.

Vali Elban, ailelere tedbirli olmaları gerektiği uyarısında bulundu

İzmir İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Burak Öztop ise, çocukları zararlı alışkanlıklardan korumak için daha etkili önleyici ve rehabilitasyon hizmetleri sunmayı hedeflediklerini belirtti. Öztop, "Birinci basamak sağlık hizmetleri kapsamında 9 bağımlılık danışma merkezimiz mevcut. Bu merkezlerde, danışan ve ailelere destek sağlıyoruz. Muhtarlar, yerel yönetimlerin en ön safhasında yer alan, topluluklarının ihtiyaçlarını en iyi bilen kişilerdir. Bu bilgilendirme çalışmalarını yürütmek, gençlerimizi ve ailelerimizi eğitmek ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı.