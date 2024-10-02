Adana’da gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında, yerli otomobil Togg'un ikinci modeli T10F ilk kez görücüye çıktı. 2025 yılında piyasaya sürülmesi beklenen elektrikli sedan, Togg’un model çeşitliliğini artırarak rekabet gücünü yükseltmeyi hedefliyor.

T10F'nin özellikleri ve performansı

Siyah renkte sergilenen Togg T10F, güvenlik, dayanıklılık ve aerodinamik testlerinden geçmekte. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, aracın lansmanının 2025'in ilk çeyreğinde yapılacağını ve Nisan 2025’ten itibaren Türkiye’de satışa sunulacağını bildirdi.

Togg T10F, standart menzil arkadan itişli (RWD), uzun menzil arkadan itişli ve çift motorlu (AWD) olmak üzere üç farklı versiyon ve iki donanım seçeneğiyle pazara girecek. RWD versiyonu, 160 kW (218 beygir) güç ve 350 Nm tork üretecek. İki farklı batarya seçeneği ile 350+ ve 600 kilometreye kadar menzil sunacak. Ayrıca, 0-100 km/s hızlanmasını 4,6 saniyede tamamlayan AWD versiyonu ise 700 Nm tork üreterek 530 kilometre menzil hedefliyor.

Standart menzilli model, 52,4 kWh batarya kapasitesine sahipken, uzun menzilli modelde bu kapasite 88,5 kWh’e yükseliyor. Ayrıca T10F, elektrikli aletlere enerji aktarımını sağlayan V2L teknolojisi ile de donatıldı.