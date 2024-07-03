İzmir Valisi Süleyman Elban, yangın bölgesinde incelemelerde bulunarak basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Yangının İzmir-Manisa karayolu kenarında başladığını belirten Vali Elban, yangının kısa sürede Beşyol ve Sarnıçkoyu köylerine sıçradığını söyledi. “Beşyol köyümüzde 3, Sarnıç’ta 4 evimiz hasar aldı. Jandarmamız bütün köydeki evleri hızlıca tahliye etti. Bu nedenle Allah’a şükür bir can kaybımız ya da yaralımız yok” dedi.

Vali Elban, yangına 9 helikopter ve 6 uçakla müdahale ettiklerini, dar bölgedeki yangına daha fazla hava aracı sokmanın risk oluşturacağını belirtti. Aşağıda ise onlarca arazöz, itfaiye aracı, TOMA ve dozerle yangına müdahale edildiğini aktaran Elban, yangının kontrol altına alınmak üzere olduğunu söyledi.

“Herhalde çok kısa bir süre içerisinde iyi haber gelecek diye düşünüyoruz. Çünkü arkadaşlarımız yangının önünü almak üzereler” ifadelerini kullandı.