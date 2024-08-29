TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta cumartesi günü Yeni Mersin İdmanyurdu'nu ağırlayacak olan Menemen Futbol Kulübü, transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. İzmir ekibi, Çayelispor'dan 21 yaşındaki savunma oyuncusu Hakan Selim Yıldız ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Menemen FK, Hakan Selim'in imzasını resmi olarak duyurmadan birkaç gün önce, oyuncunun tesislerdeki doğum günü kutlamasından bir fotoğraf paylaşmıştı.

Ayrıca, sarı-lacivertli ekipte genç oyunculardan Emirhan Arkutcu, U19 Milli Takımı'nın 6-8 Eylül tarihlerinde Kocaeli'de Arnavutluk ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna davet edildi. Bu gelişme, Menemen FK'nın genç yeteneklere verdiği önemi bir kez daha gözler önüne serdi.