İzmir Valisi Süleyman Elban, Hürriyet'ten Fatih Çekirge'ye verdiği röportajda, Çeşme’de bu yaz sezonunda alınan güvenlik tedbirleri ve sonuçlarını değerlendirdi. Özellikle adli olaylarla gündeme gelen Çeşme'de, bu yaz ciddi önlemler alındığını belirten Elban, kansız ve olaysız bir sezon geçirildiğini vurguladı.

Vali Elban, Çeşme ve Alaçatı'da toplamda 602 eğlence mekanının bulunduğunu, tamamının denetime tabi tutulduğunu belirterek şunları söyledi: “Ben İzmir’e tayin olduğumda ikinci gün bir cinayet oldu. Bu olay bardağı taşırdı ve hemen harekete geçtik. İzmir’den 500 civarında polis göndererek, özellikle bodyguard ve vale sistemini kaldırdık. Bu önlemler sonucunda sezonu adli bir vaka olmadan kapatma noktasına geldik."

Vatandaş ve işletmeciler memnun

Vali Elban, denetimler sırasında vatandaşlarla birebir görüştüğünü ve mekan sahiplerinin de denetimlerden memnun kaldığını ifade etti. “Ben tek başıma oraları gezdim, vatandaşlara denetimlerden rahatsız olup olmadıklarını sordum. Bir sıkıntı olmadığını söylediler. Hem müşteriler hem de işletmeciler huzurlu,” dedi.

Gelecek sezon için planlar

Gelecek yıl için daha da profesyonel bir sistem kurmayı hedeflediklerini belirten Elban, "Seneye daha farklı bir çalışma hazırlıyoruz. Ama oradaki insanları ekmeğinden etmeden, eğlenmeye gelenleri de rahatsız etmeden profesyonel bir sistem kuracağız," diye sözlerini tamamladı.