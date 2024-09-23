Almanya'nın Köln şehrinde Davide K. isimli bir vatandaşın lüks otomobiline yapılan bombalı saldırı girişimi, büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Olayın, İzmir'de tutuklu bulunan Hells Angels'in lider kadrosundan Erkan Akyol tarafından talimatlandırıldığı öne sürüldü.

Hells Angels (Cehennem Melekleri) adlı motosiklet çetesinin Köln sorumlusu Erkan Akyol, Almanya’da bir süreden beri "korkulu rüya" olarak anılıyor. Akyol, 2015 yılında Arnavut çetesiyle yaşanan bir çatışmanın ardından Türkiye’ye kaçmış, ancak 2021 yılında İzmir’de gözaltına alınmıştı. Gözaltı sırasında yaşanan bir arbedeyle firar eden Akyol, daha sonra yeniden yakalanmış ve tutuklanmıştı. "Kafes 28 Operasyonu" adı verilen bir operasyonla cezaevine gönderilen Akyol, Hells Angels çetesinin organize suç faaliyetlerinde kilit bir rol oynamıştı.

Danimarka'daki cinayet ve Almanya'daki saldırılar

Yeni Asır’ın haberine göre Erkan Akyol’un Danimarka'da aranan Hasan O.'ya Türkiye'den talimat verdiği ve 29 Ağustos'ta Davide K.'nin evine silahlı saldırı düzenlettirdiği ortaya çıktı. Köln’deki Servatiusstrasse'de yaşanan saldırının ardından, Akyol’un verdiği emirlerle başka bir saldırı daha gerçekleşti. Bu kez Davide K.’nin lüks otomobili, Köln'ün Ostheim bölgesinde bombalı bir saldırıya hedef oldu.

Patlamaya hazır el bombası

Ostheim bölgesinde yaşanan patlamada, Davide K.'nin aracı tamamen kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle aracın altına yerleştirilmiş bir el bombası tespit edildi ve kontrollü şekilde patlatıldı. Patlamaların ardındaki isim olarak Erkan Akyol gösterilirken, soruşturma derinleştirilerek devam ediyor.

Erkan Akyol ve Hells Angels: Almanya'da suç ağının gölgesi

Hells Angels çetesi, Almanya’da organize suç faaliyetleriyle tanınıyor. Çetenin Köln'deki sorumlusu Akyol’un Almanya’da gerçekleştirdiği operasyonlar ve suç örgütüyle olan bağlantıları ülkenin kolluk kuvvetlerini harekete geçirmiş durumda. Almanya ve Türkiye arasındaki işbirliğiyle Akyol’un suç ağına yönelik önemli adımlar atılması bekleniyor.

Alman güvenlik güçleri, Akyol’un organize suçlar ve uluslararası çapta yürüttüğü operasyonlara yönelik geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Interpol'ün de dahil olduğu uluslararası operasyonlarla suç ağının çökertilmesi hedefleniyor. Saldırının perde arkası ve daha fazla detay, soruşturmanın ilerleyen aşamalarında ortaya çıkacak.