İzmir Valisi Süleyman Elban, kentte dün etkili olan sağanak yağışın ardından yaşanan su baskınları ve hasar hakkında açıklamalarda bulundu. Elban, kent genelinde 231 ev, 47 iş yeri ve 45 aracın su baskınlarından etkilendiğini belirtti.

"Bazı iş yerleri, evler ve otoparklar sular altında kaldı"

Sağanak yağışın Menderes ilçesinde büyük hasara yol açtığını ifade eden Vali Elban, "Dün sabah saat 04.00 civarında İzmir genelinde yoğun bir yağış başladı. Menderes ilçesinin sahil bölgeleri, metrekareye 133 kilogram yağış aldı ve yaklaşık 4-5 saat süren bu yoğun yağış nedeniyle bazı iş yerleri, evler ve otoparklar sular altında kaldı" dedi.

Üç ilçede en büyük hasar

Vali Elban, Tire, Buca ve Konak gibi diğer ilçelerde de su baskınları yaşandığını ancak en büyük hasarın Menderes'te meydana geldiğini kaydetti. "İlimiz genelinde toplam 231 evimiz ve 47 iş yerimiz su baskınından etkilendi. 45 aracımız ise ya sel önünde sürüklendi ya da kapalı otoparklarda hasar aldı" şeklinde konuştu.

AFAD'tan yardım gelecek

Olayın ardından AFAD, Çevre ve Şehircilik, Defterdarlık ve Mal Müdürlüğü ekiplerinin hızlı bir şekilde hasar tespit çalışmalarına başladığını belirten Elban, "Dün öğleye doğru yağışın azalmasının ardından hasar tespitlerine başladık. Bu akşam itibarıyla hasar tespitlerini tamamlamayı planlıyoruz. İlk olarak hasar gören vatandaşlarımıza hızlı bir şekilde maddi yardımlar yapılacak. Ayrıca, AFAD'tan gelecek yardımlarla hasarların belirli oranlarda giderilmesini hedefliyoruz" dedi.

İstinat duvarının yıkılmasıyla ilgili açıklama

Vali Elban, ayrıca Menderes ilçesinde istinat duvarının çökmesi sonucu hasar gören araçların zarar görmeden çıkarıldığını belirterek, "İstinat duvarının kaldırılması için teknik çalışmalar devam ediyor. Bu duvar daha sağlam ve dayanıklı bir şekilde yeniden yapılacak" ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Kentte gece saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak, sabah saatlerine kadar etkisini sürdürmüş ve bazı ilçelerde su baskınlarına neden olmuştu. Menderes ilçesinde ise şiddetli sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su basmış, derenin taşması sonucu yol çökmüş ve bazı araçlar denize sürüklenmişti.