Turgutlu Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 11 Eylül 2024 tarihinde sosyal medya üzerinden yayınladığı açıklamaya ilişkin sert bir tepki gösterdi. Belediyeden yapılan basın açıklamasında, Mimarlar Odası’nın yanlış bilgi yaydığı ve bu nedenle suç duyurusunda bulunulduğu bildirildi.

TMMOB Mimarlar Odası’nın açıklamasına tepki

Turgutlu Belediyesi, TMMOB Mimarlar Odası İzmir Şubesi’nin 11 Eylül 2024 tarihinde sosyal medyada yayınladığı açıklamayı yanıtladı. Belediyeden yapılan açıklamada, Mimarlar Odası’nın 30 Nisan 2024 tarihli imar plan değişikliği talebine ilişkin sosyal medya üzerinden paylaşılan bilgilerin yanıltıcı olduğu iddia edildi.

Mahkeme kararının çarpıtılması

Belediye açıklamasında, Manisa 2. İdare Mahkemesi’nin 2024/565 sayılı ara kararı doğrultusunda verilen yürütmeyi durdurma kararının belediye tarafından yerine getirildiği vurgulandı. Ancak, Mimarlar Odası’nın bu kararı çarpıttığı ve kamuoyunu yanıltıcı bilgi yaydığı öne sürüldü. Belediye, açıklamanın ardından ilgili hukuk birimlerinin suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı.

Şeffaflık ve kamuoyuna bilgilendirme

Turgutlu Belediyesi, meclis toplantılarının her zaman olduğu gibi belediyenin resmi Facebook hesabından canlı olarak yayınlandığını belirtti. Bu şeffaflık anlayışının, belediyenin faaliyetlerini açıkça halkla paylaşma amacını taşıdığı ifade edildi. Belediyeden yapılan açıklamada, Mimarlar Odası’nın açıklamalarının belediye yetkililerini zan altında bıraktığı ve belediyenin itibarsızlaştırılmaya çalışıldığı vurgulandı.

Kamuoyuna duyuru

Turgutlu Belediyesi, kamuoyunu bilgilendirme ve şeffaflık ilkelerine bağlı kalarak, tüm gelişmeleri açıkça paylaşmaya devam edeceğini duyurdu. Belediye, hukuki sürecin takipçisi olacaklarını ve halkın doğru bilgilendirilmesi için gerekli adımları atacaklarını belirtti.