İzmir Valisi Süleyman Elban, Menderes ilçesinin Şaşal Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını nedeniyle tahliye edilen ev ya da tesisin bulunmadığını söyledi.

Bölgede devam eden söndürme çalışmalarına ilişkin bilgi alan Elban, yaptığı açıklamada, orman yangınının, kopan elektrik telinin çıkarmış olduğu kıvılcım ve şase kaynaklı olduğunu bildirdi.

Ekiplerin yangına 8 dakika sonra müdahale ettiğini belirten Elban, şunları kaydetti:

"Aşırı sıcak ve kuraklık dolayısıyla yangın çok hızlı bir şekilde yayıldı. Sahile inen yolla baraj arasındaki bölgede arkadaşlarımız yangını tutmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar büyük ölçüde başarmış durumdalar. Ancak Tahtalı Barajı'nın doğu tarafına da yangın sıçradı. Şimdi arkadaşlarımız o yangını da o tepenin alt tarafında tutmak için karada yoğun bir mücadele yapıyorlar. Yaklaşık 20 dakika öncesine kadar havada da müdahalemiz vardı. Ancak gün batımıyla birlikte havadan müdahaleler durmuş durumda. Bu bulunduğumuz bölgede Tahtalı Barajı'nın batı bölgesinde şu an itibarıyla herhangi bir yerleşim yeri tehdit altında değil. Aynı şekilde spot atıp karşıdaki Tahtalı Barajı'nın doğu kesiminde başlayan yangının olduğu yakın çevrede de şu an için bir yerleşim yeri bulunmamaktadır. Dolayısıyla tahliye ettiğimiz ev ya da herhangi bir tesis yok."

Elban, ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğünü anlattı.

Yamanlar yangınında yerleşim yerleriyle ilgili artık bir tehdidin kalmadığını vurgulayan Elban, "Sadece bir kanyon bölgesinde yoğun bir yanma vardı, orada iyice sıkıştırıldı zaten. Akşama doğru çok da enerjisi de düşmüştü. Güzel haberleri de açıklama noktasına da doğru gidiyordu ancak Menderes yangınının başlamış olması tekrar ilgimizi buraya yöneltmemize ve birazda doğrusu canımızın sıkılmasına neden oldu." dedi.

Elban, Menderes'te Tahtalı Barajı'nın doğusundan ve batısından sahile iki yol bulunduğunu, batı yolunun kapalı, doğu yolunun ise açık olduğunu söyledi.