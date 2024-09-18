İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, gazilik kavramının Türk milletinin tarihinde ve kültüründe önemli bir yere sahip olduğunu vurguladı. Elban, gaziliğin sadece askeri bir unvan olmadığını, vatan ve millet savunmasının her zaman kutsal kabul edildiğini belirtti. Bu uğurda mücadele eden her bireyin toplumda en üst seviyede saygı gördüğünü ifade ederek, gaziliğin milletimiz için bir onur sembolü olduğunu dile getirdi.

Vali Elban, mesajında şunları kaydetti: "Tarihimiz boyunca pek çok bağımsızlık mücadelesinde şehitlerimiz ve gazilerimiz, milletimizin istiklâl ve istikbâlini koruma yolunda büyük kahramanlıklar göstermiştir. Bu bağlamda, 19 Eylül 1921’de Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal Atatürk’e mareşal rütbesi ve gazi unvanının verilmesi, milletimizin büyük liderine duyduğu şükranın bir nişanesidir."

Elban, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi saygıyla anarak, “Vatan, millet ve mukaddesat uğruna canını ortaya koyan tüm gazilerimizin 19 Eylül Gaziler Günü’nü kutluyorum” dedi.