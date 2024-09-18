Mitoloji Ile Kadınları Anlatan Eşsiz Sergi Selçuk’ta Açıldı!

Selçuk Efes Kent Belleği, arkeolog ve ressam Bora Eşiz’in beşinci kez düzenlediği “Mitoloji ve Kadın” sergisine ev sahipliği yapıyor. Mitolojinin güçlü kadın figürleri, sanatseverler tarafından büyük ilgi gördü.

Mitolojiden ilham alan kadınlar

Bora Eşiz’in “Mitoloji ve Kadın” sergisi, antik dönemin hem ölümsüz tanrıçalarına hem de efsanevi ölümlü kadın karakterlerine yeni bir bakış sunuyor. Mitolojik hikayelerden esinlenen her tablo, kadın karakterlerin güçlü anlatılarını gözler önüne seriyor. Sergide, Antik Yunan mitolojisindeki Hera, Athena ve Artemis gibi tanrıçaların yanı sıra Anadolu'nun kültürel zenginliğini yansıtan mitolojik figürler de yer alıyor.

Tabloların arkasındaki derin hikayeler

Bora Eşiz, sergiyi ziyaret eden sanatseverlerle her tablonun mitolojik hikayesini paylaştı. Her bir eserin, karakterlerin yaşadığı döneme, taktıkları takılara ve mitolojideki konumlarına dayanan anlatımları, sanatseverlerin tablolara bağlanmasını sağladı. Antik sikkeler, vazo görselleri ve diğer arkeolojik kalıntılar ile desteklenen tablolar, mitolojinin tarihi ve kültürel yansımalarını etkileyici bir şekilde aktardı.

Efes’in sembolü Artemis heykeliyle onurlandırıldı

Selçuk Efes Kent Belleği sorumlusu Tolga Mert, sanatçı Bora Eşiz’e bu eşsiz sergisi için teşekkürlerini iletti ve Efes Selçuk’un simgesi olan kadın tanrıça Artemis heykelini hediye etti. Sergi, hem antik çağın büyüsünü hem de kadının mitolojideki yerini modern sanatla buluşturuyor.

Sanatseverleri bekleyen bir deneyim

“Mitoloji ve Kadın” sergisi, 28 Eylül’e kadar Selçuk Efes Kent Belleği’nde sanatseverlerin ziyaretine açık olacak. Bu özel sergi, mitolojinin büyülü dünyasında kadınların rolüne derin bir bakış sunarken, ziyaretçileri tarihin katmanlarında bir yolculuğa çıkarıyor.