2024-2025 eğitim-öğretim yılının ilk yarıyılı sona erdi, İzmir'de 850 bin öğrenci karnelerini alarak yarıyıl tatiline girdi. İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Şehit Polis Ahmet Atilla Güneş İlkokulu’nda düzenlenen törene katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu. Tören, minik öğrencilerin korosu ve Şehit Furkan Yavaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin müzik dinletisiyle başladı.

Vali Elban, İzmir İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi ve diğer protokol üyeleriyle birlikte sınıfları gezerek öğrencilere karnelerini ve hediyelerini takdim etti. Ayrıca öğretmenler odasına geçen heyet, öğretmenlerle sohbet ederek onların özverili çalışmalarını takdir etti. İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, "Başarıyla tamamlanan bu süreçte emeği geçen tüm öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

Özel öğrenciler unutulmadı

Ziyaretin ikinci durağı Bornova Hasan Tahsin Özel Eğitim Meslek Okulu oldu. Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve İl Millî Eğitim Müdürü Dr. Ömer Yahşi, özel öğrencilerin karne heyecanına eşlik etti. Müzik dinletisiyle karşılanan protokol üyeleri, atölyeleri gezerek bilgi aldı ve öğrencilere karnelerini takdim etti.

Dr. Ömer Yahşi, "Özel öğrencilerimize verdiğimiz önem, milletimizin geleceğinde yıldız gibi parlayacak. Öğretmenlerimizin azmi ve adanmışlığıyla daha nice başarılara imza atacağız." dedi.