İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajda, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışının bağımsızlık yolunda atılmış en büyük adımlardan biri olduğunu vurguladı. Vali Elban, çocuklara hitaben yaptığı çağrıda, “Geleceğimiz sizlerin hayalleriyle şekillenecek” ifadelerini kullandı.

Vali Elban'ın mesajının tamamı şu şekilde:

Türkiye Büyük Millet Meclisinin açıldığı 23 Nisan 1920 tarihi, milletimizin iradesini egemenliğin tek kaynağı ilan ettiği, bağımsızlık ve özgürlük yolunda atılan en büyük adımlardan biridir. “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” ilkesiyle temellenen bu büyük adım, sadece bir meclisin açılışı değil, Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolun aydınlandığı, bir milletin kaderini eline alışının sembolüdür.

Vatan topraklarının işgal altında olduğu, milletimizin istiklaline ve istikbaline kast edildiği bir dönemde kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi, kurtuluş mücadelemizin karargâhı olmuş; karanlık günlerde milletimize umut, cesaret ve istikamet vermiştir.

O günden bugüne Gazi Meclis, bağımsızlık ve demokrasimizin en güçlü teminatı olarak, başta ülkemizin en kıymetli hazineleri olan çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımız için daha aydınlık bir gelecek inşa etmek azmiyle çalışmalarını sürdürmektedir. Gazi Meclisin açıldığı 23 Nisan günü, milletimizin geleceği olan çocuklara armağan edilmiştir.

23 Nisan’ı çocuklara armağan eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, sadece bir bayram değil, bir ülkenin geleceğini çocukların ellerine emanet ettiğini de ilan etmiştir. Dünyada eşi benzeri olmayan bu bayram, milletimizin çocuklarına verdiği değerin, sevgi ve inancının en güçlü göstergesidir.

Sevgili çocuklar,

Sizler sadece bugünün değil, yarının da mimarlarısınız. Sizlerin gözlerindeki umut, yüreklerinizdeki sevgi ve akıllarınızdaki hayaller, daha kararlı, daha etkili bir Türkiye’nin habercisidir. Bilimden sanata, spordan siyasete, hangi alanda ilerlerseniz ilerleyin, inancınızdan, çalışkanlığınızdan ve vatan sevginizden asla vazgeçmeyin.

Milletimizin kıymetli evlatları olarak sizlere düşen görev; geçmişin aziz hatırasını yaşatmak, bugünü en iyi şekilde değerlendirmek ve yarını daha da güzelleştirmek için gayret etmektir. Bizler de sizlere daha güçlü, tam bağımsız bir Türkiye bırakmak için tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz.

Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kurucularını, İstiklal Mücadelemizin kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor; ülkemizin ve dünyanın tüm çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı gönülden kutluyorum.