23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Konak’ta şiir, dans ve panayır havasındaki etkinliklerle kutlanmaya başladı. Ballıkuyu Semt Merkezi’nde çocukların sahne performanslarını izleyen Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, Gültepe’de kurulan Mutlu Çocuklar Sokağı’nda da miniklerle bayram sevincini paylaştı.

Etkinlikler Ballıkuyu’da başladı

Konak Belediyesi ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şubesi iş birliğiyle Ballıkuyu Semt Merkezi’nde düzenlenen ilk etkinlikte, Oyun Evi’nin minikleri ile Eğlen&Öğren projesi kapsamında eğitim alan öğrenciler şiir ve dans gösterileri sundu.

Etkinlikte konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “Ballıkuyu Semt Merkezimizde Oyun Evimizle birlikte başlayan süreci Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ile birlikte çok daha ileri bir noktaya taşıdık. Çocuklarımız için hep birlikte daha güzel işler yapacağız. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun” dedi.

Gültepe’de panayır havası: Mutlu Çocuklar Sokağı

Günün ikinci durağı ise Şenel Aksu Parkı oldu. Kurulan Mutlu Çocuklar Sokağı’nda çocuklar çeşitli atölye çalışmaları, spor etkinlikleri ve müzik dinletileriyle eğlendi. Park, adeta çocuklar için bir panayıra dönüştü.

Başkan Mutlu, burada yaptığı konuşmada, “Toros Sosyal Tesislerimizin birinci katında sizler için bir kütüphane açtık. Ayrıca müzik kursları ve anneler için spor kursları da başlattık. Hepinizin bayramı kutlu olsun” dedi.

Tamtürk: “Çocuklar aydınlık yarınlarımız”

Etkinlikte konuşan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği İzmir Şube Başkanı Aslı Tamtürk, “Atatürk bu günü çocuklara armağan etti. Çünkü onlar bizim geleceğimiz. Başkanımızın desteğiyle bu alanda çocuklarla buluştuk, aydınlanma ateşini burada birlikte yaktık” ifadelerini kullandı.