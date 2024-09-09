Türkiye’de akaryakıt fiyatları, döviz kuru ve uluslararası petrol fiyatlarındaki hareketlilik ile vergi artışlarının etkisi altında kalmaya devam ediyor. 9 Eylül 2024 itibariyle benzin ve motorin fiyatları, araç sahiplerini ve sektörleri zorlamaya devam ediyor. İşte İzmir, İstanbul ve Ankara'daki en güncel akaryakıt fiyatları.

İzmir’de ise fiyatlar, ülke genelindeki en yüksek seviyeler arasında yer alıyor:

Benzin: 42.30 TL

42.30 TL Motorin: 44.16 TL

44.16 TL LPG: 24.89 TL

İstanbul Avrupa Yakası akaryakıt fiyatları

İstanbul’un Avrupa yakasında akaryakıt fiyatları şu şekilde belirlendi:

Benzin: 41.52 TL

41.52 TL Motorin: 43.23 TL

43.23 TL LPG: 25.13 TL

İstanbul Anadolu Yakası akaryakıt fiyatları

Anadolu yakasında ise fiyatlar Avrupa yakasıyla benzerlik gösteriyor:

Benzin: 41.40 TL

41.40 TL Motorin: 43.16 TL

43.16 TL LPG: 24.59 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Başkent Ankara'da benzin ve motorin fiyatları İstanbul'a kıyasla bir miktar daha yüksek:

Benzin: 41.85 TL

41.85 TL Motorin: 43.64 TL

43.64 TL LPG: 25.14 TL

Döviz kuru ve petrol fiyatlarının etkisi

Son aylarda döviz kurlarındaki dalgalanma ve uluslararası petrol fiyatlarındaki artış, Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına direkt olarak yansıyor. Ayrıca, vergilere yapılan zamlar da fiyat artışlarını tetikledi. Araç sahipleri, sürekli artan bu fiyatlar karşısında alternatif çözümler aramaya başladı. Özellikle LPG'ye olan talep artarken, benzin ve motorin fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi bekleniyor.

Vergi artışları ve gelecek beklentileri

Yapılan vergi zamları, özellikle motorin fiyatlarını daha da artırmış durumda. Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar ve döviz kurundaki yükselişin sürmesi halinde, akaryakıt fiyatlarının daha da artabileceği uyarısında bulunuyor.