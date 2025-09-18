İzmir ve Manisa Büyükşehir Belediyeleri, su krizine karşı ortak çözüm arayışlarına başladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Manisa ile deniz suyunun arıtılması yönünde proje geliştirebileceklerini açıkladı.

Görüşme ve işbirliği mesajı

Cemil Tugay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, su krizinin acil çözüm gerektirdiğini vurguladı. Tugay, “Kesinlikle mümkün. Manisa ile deniz suyunu arıtma çalışması yapabiliriz” dedi.

Projenin hedefleri

Başkan Tugay, iki şehir arasında atık su yönetimi ve su kaynaklarının etkin kullanımı konularında işbirliği yapılabileceğini belirtti. Tugay, “Su konusu en acil çalışılacak konulardan birisi. Bu süreçte iş birlikleri geliştireceğiz” ifadelerini kullandı.

İşbirliğinin önemi

İzmir ve Manisa, coğrafi ve altyapı açısından birbirine yakın şehirler olarak, su krizine karşı birlikte hareket etmenin avantajlarını değerlendiriyor. Proje kapsamında deniz suyunun arıtılmasıyla, her iki şehirde içme ve kullanma suyuna ek kaynak sağlanması hedefleniyor.