Komşu iki kentin ekipleri, sahada omuz omuza verdikleri mücadelenin ardından bu kez deneyim paylaşımı için bir araya geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim Şube Müdürlüğü, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerini Toros Yangın ve Doğal Afet Eğitim Merkezi’nde ağırladı. Manisa’dan gelen üç eğitmen ve 40 itfaiyeci, İzmirli meslektaşlarıyla birlikte yangınlardan depremlere, arama-kurtarmadan ilkyardıma kadar birçok alanda uygulamalı eğitim aldı. Ortak buluşmada, afetlere karşı daha etkili yöntemler geliştirilmesi için görüş alışverişi yapıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Eğitim Amiri Bülent Yanaşık, yangınların son dönemdeki artışına dikkat çekerek, iş birliğinin önemini vurguladı:

“Son günlerde orman yangınları başta olmak üzere birçok yangında birlikte sahaya indik. Burada yaptığımız tecrübe paylaşımı, başarıya giden yolun en önemli adımı. Nereden gelirlerse gelsinler, tüm meslektaşlarımızla ortak amaç için bir araya geliyoruz. Hepimizin hedefi aynı: Yangınlarla ve afetlerle en sağlıklı şekilde mücadele etmek.”

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi eğitmenlerinden Alişan Okyay ise komşu iller arasındaki dayanışmanın önemini şu sözlerle ifade etti:

“İllerimiz farklı olsa da üniformamız aynı. Aynı işi yapıyor, aynı amaç için mücadele ediyoruz. Bugün burada tecrübelerimizi paylaşıyoruz, yarın sahada belki İzmirli bir meslektaşımızla omuz omuza yangına müdahale edeceğiz. Ne kadar çok eğitim yapar, ne kadar hazırlıklı olursak o kadar güçlüyüz. Unutmamak lazım; biz en zayıf halkamız kadar güçlüyüz.”

Eğitim boyunca yangın simülasyonları ve tatbikatlar yapılırken, ekiplerin dayanışması dikkat çekti. İzmir ve Manisa itfaiyeleri, bu tür ortak çalışmaların, hem sahadaki koordinasyonu hem de afetlere müdahale hızını artıracağını belirtti.