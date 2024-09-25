Muğla’nın Menteşe ilçesi Düğerek Mahallesi'nde akşam saatlerinde yaşanan feci kazada, motosiklet sürücüsü Mehmet Ateşgöz yaşamını yitirdi. Kazanın, Ateşgöz’ün motosikletinin hakimiyetini kaybedip savrulması sonucu meydana geldiği öğrenildi.

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı

07 AEA 309 plakalı motosikletle seyir halindeyken kontrolü kaybeden Ateşgöz, motosikletten düşerek ağır şekilde yaralandı. Kazanın hemen ardından olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, Ateşgöz’e ilk müdahaleyi yaparak acilen Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk etti. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen genç adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Ailesi ve sevenleri yasa boğuldu

Mehmet Ateşgöz’ün ölüm haberi başta ailesi olmak üzere tüm yakınlarını büyük bir üzüntüye boğdu. Kazayla ilgili soruşturma başlatan emniyet güçleri, kaza anının detaylarını incelemeye devam ediyor. Ateşgöz’ün ani kaybı, Menteşe ilçesinde derin bir hüzne neden oldu.