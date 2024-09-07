Yamanlar Dağı'nda 16 Ağustos'ta çıkan orman yangını, Karşıyaka Örnekköy'deki Manolya Apartmanı'nın çatısına sıçrayan kozalak nedeniyle büyük hasara yol açtı. İzmir İtfaiyesi'nin etkili müdahalesi sayesinde yangın tamamen kontrol altına alındı, ancak apartmanın elektrik, su ve asansör sistemlerinde ciddi zarar meydana geldi. 41 daireden oluşan ve 200'den fazla kişinin yaşadığı 9 katlı apartman, yangının ardından kullanılamaz hale geldi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden acil müdahale

Yangın sonrası apartmanın sakinleri geçici olarak evlerinden tahliye edildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, apartman sakinlerine destek olmak amacıyla konuk evleri açarak geçici barınma sağladı. Başkan Dr. Cemil Tugay’ın talimatıyla, Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı hızlıca harekete geçti. Ekipler, hasar tespit çalışmaları yaparak, apartmandaki zararları belirledi. Yapı İşleri Dairesi Başkanı Onur Açık, “Yangın sonrası ekiplerimiz sahada hasar tespiti yaptı. Manolya Apartmanı'ndaki çatıda, elektrik tesisatında, asansörlerde ve iç-dış cephelerde hasarlar tespit edildi. Öncelikle elektrik tesisatını yenileyeceğiz, ardından diğer tadilatları gerçekleştireceğiz. Başkanımız Cemil Tugay’ın talimatıyla, apartman sakinlerinin en kısa sürede evlerine dönmesini sağlayacağız” açıklamasında bulundu.

"Apartmanımızda yaşam yok"

Manolya Apartmanı yöneticisi Mehmet Ferit Şık, yangın sonrası yaşananları ve yardım durumunu şu şekilde ifade etti: “Yangın, 16 Ağustos gecesi ormandan kopan kozalakların çatımıza sıçramasıyla başladı. İtfaiye ekipleri hızla müdahale etti, ancak izolasyon malzemeleri nedeniyle yangın üç saat sürdü. Çatımız, asansörlerimiz ve elektrik sistemimiz büyük zarar gördü. Şu anda apartmanımızda elektrik, su ve yaşam yok. 41 hane ve 200'ün üzerinde kişi mağdur durumda. AFAD ve kaymakamlık tarafından sağlanan destekler yetersiz kaldı. Çatı zararı için verilen destek, masrafların sadece küçük bir kısmını karşılıyor.”

"Evlere kısa sürede dönmeyi umut ediyoruz"

Mehmet Ferit Şık, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, yangından beri yanımızda. Komşularımız için konuk evini açtı. Eylül ayının gelmesiyle yağmurlar başlayacak ve okullar açılacak. Bu süreçte büyükşehir belediyemizden aldığımız destekle evlerimize en kısa sürede dönmeyi umuyoruz” şeklinde konuştu.