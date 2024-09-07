DEM Müzecilik tarafından işletilen Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi, dünya çapında prestijli bir ödül programı olan “MUSE Creative Awards”ta üç altın ödül kazandı. Uluslararası Ödüller Birliği (IAA) tarafından düzenlenen bu ödül programı, yaratıcı ve yenilikçi projeleri ödüllendiriyor.

Ayasofya ve Efes Müzeleri’nin büyük başarısı

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Sergi Deneyimi (Exhibition Experience) ve Artırılmış Gerçeklik (Augmented Reality) kategorilerinde altın ödül alarak büyük bir başarı elde etti. İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda, Defter-i Hakani Binası'nda yer alan bu müze, Ayasofya'nın 1700 yıllık tarihini ileri teknolojilerle ziyaretçilere sunuyor. Ödüllendirilen sergi katı, birinci kez sergilenen eserlerle zenginleştirilmiş.

Efes Deneyim Müzesi ise Hologram ve Projeksiyon (Hologram / Projection) kategorisinde altın ödül kazandı. İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan bu müze, Efes Antik Kenti'nin altın çağını deneyimleme fırsatı sunarak, "immersive" teknolojilerle zenginleştirilmiş bir görsel ve işitsel tecrübe sağlıyor.

Tarihi deneyim müzeciliğinde yenilikçi yaklaşım

Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi, Bizans döneminden Osmanlı dönemine uzanan bir zaman dilimini kapsamlı bir şekilde sunarken, Efes Deneyim Müzesi de Antik Efes'teki günlük hayatı ve sanatı kişisel olarak deneyimleme imkanı sunuyor. Her iki müze de, tarihsel hikayeleri modern teknolojilerle buluşturarak dikkat çekici bir deneyim sunuyor.

DEM Müzecilik: Yenilikçi müzecilikte öncü

DEM Müzecilik, deneyimsel ve interaktif müzecilik alanında global ölçekte önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor. 32 yıllık teknoloji tecrübesiyle, sanat ve mimari mirası yaratıcı bir dille anlatan DEM, Ayasofya Tarih ve Deneyim Müzesi ile Efes Deneyim Müzesi'ni tasarlayarak büyük beğeni topladı. Şirket, ayrıca Hierapolis deneyim müzesini de önümüzdeki yıl tamamlamayı planlıyor.