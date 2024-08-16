Dün gece saatlerinde Karşıyaka’da başlayan yangın, büyüyerek devam ediyor. Yangını söndürme çabaları sürerken civar ilçelere yayılan yangın önlenemiyor. İtfaiye ekiplerinin ve yangın söndürme uçaklarının tüm müdahalesine rağmen büyümeye devam eden yangın sebebiyle Bayraklı’da yerleşim yerleri boşaltılmaya başladı. Elektrikleri kesilen Karşıyaka’da ise gökyüzünden kül yağıyor.

Bayraklı’nın Onur mahallesi boşaltılıyor

Rüzgarın etkisiyle büyüyen yanşın Çiğli sınırına dayandı. Bayraklı Devlet Hastanesi yakınlarında ise yoğun söndürme çabaları devam ediyor. Bayraklı Belediye Başkanı İrfan Önal, yangının yerleşim yerlerine ilelediğini söyleyerek bölgedeki evlerin boşaltılmasını istedi. Bayraklı’ya bağlı Onur mahallesinde vatandaşlar evlerini boşaltıyor.

İl genelinde gözle görülebilen yangın sebebiyle gökyüzü karanlığa bürünüyor. Başta Karşıyaka olmak üzere İzmir’in birçok noktasından gökyüzünün karardığı görülebiliyor.

Vatandaşlar korku içinde

Bölge halkı yaşanan yağış sebebiyle korku içerinde yangın söndürme çalışmalarına devam ediyor.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay sosyal medya hesabından, "Karşıyaka Yamanlar Dağı’nda dün gece başlayan yangını kontrol altına almak için İzmir İtfaiyemiz, İZSU ve belediyemizin diğer birimleri ile birlikte sahada çalışmalarını sürdürüyoruz. Rüzgar yangının etkisini bir çok yere dağıtıyor. Arkadaşlarımız kontrol altına almak için yoğun şekilde çalışıyorlar. 600’e yakın personel, ilçe belediyelerinin desteği ile 30’un üzerinde yangın söndürme aracı ile bölgedeyiz. Yangının yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekiplerimiz var gücüyle çalışıyor" dedi.