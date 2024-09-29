Sakarya'nın Erenler ilçesinde, gece saatlerinde kavşakta drift yaparak trafikte büyük tehlike yaratan sürücü, polisin hızlı müdahalesiyle yakalandı. Ehliyeti 60 gün süreyle geri alınan şahsa 32 bin 233 TL para cezası kesildi.

Sakarya'nın Erenler ilçesinde, Şehit İlhan Aras Caddesi üzerindeki bir kavşakta dün akşam 19.30 sıralarında bir BMW marka otomobilin drift atarak trafiği tehlikeye düşürdüğü anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada hızla yayılması üzerine Sakarya Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ekipleri, harekete geçti.

Plaka kısa sürede tespit edildi

Görüntüler üzerinden yapılan inceleme sonucu, drift yapan 54 DD 328 plakalı otomobilin sürücüsü S.B. kısa sürede tespit edildi. Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hızla harekete geçerek sürücüyü ve aracını yakaladı.

Ağır ceza uygulandı

Trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'na göre 32 bin 233 TL idari para cezası kesildi. Ayrıca, S.B.'nin sürücü belgesi de 60 gün süreyle geri alındı. Drift atan sürücülere yönelik cezai yaptırımların caydırıcılığına dikkat çeken yetkililer, trafik güvenliği konusunda sıkı denetimlerin sürdüğünü belirtti.