Sokak hayvanlarının katledilmesinin önünü açan 7527 sayılı yasanın Anayasa Mahkemesinde (AYM) görüşülmesi öncesi İzmir'de hayvan hakları savunucuları Alsancak ÖSYM önünde yaşam nöbetine başladı.

Yasa geri çekilsin

"Kanlı Yasa İptal Edilsin" diyerek slogan atan hayvan hakları savunucuları, "Yasa, anayasanın eşitlik ilkesine aykırıdır. Bu yasa insanlık dışıdır ve iptal edilmelidir. Geç kalınan her gün bir başka canlının hayatına mal oluyor. Bu yasa geçer geçmez katliam başladı. Altındağ, Gebze, Niğde, Mamak, Konya... Unutmayın bu ülke onların da evidir. Ahlaki, hukuki, vicdani hiçbir temeli kalmamış bu yasayı tanımıyoruz" dedi.