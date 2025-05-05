Tek kişilik tiyatro oyunu Shirley Valentine, 20:30'da Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda izleyiciyle buluşacak. Detaylar haberimizde.

Shirley Valentine oyunu İzmir'de Tiyatroseverlerle buluşuyor

İzmir'de tiyatroseverlerin merakla beklediği tek kişilik oyun Shirley Valentine, 06 Mayıs 2025 Salı günü sahneleniyor. Etkinlik, Karşıyaka Belediyesi Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'nda saat 20:30'da başlayacak.

Oyunda, sıradan bir ev kadını olan Shirley'nin kendini ve hayatını yeniden keşfetme süreci, mizahi ve dokunaklı bir anlatımla izleyiciye aktarılıyor.

Bilgi Türü Detay Oyun Shirley Valentine Tarih 06 Mayıs 2025 Salı Saat 20:30 Yer Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu, Karşıyaka, İzmir Oyuncu Sumru Yavrucuk (tek kişilik performans) Kategori Tiyatro - Tek Kişilik Oyun Süre Yaklaşık 90 dakika (tek perde)

Bilet ve katılım bilgileri

Oyun biletleri, çeşitli online platformlar üzerinden satışa sunulmuş durumda. Katılım sınırlı olduğundan, biletlerin önceden temin edilmesi öneriliyor.

Bilet Satış Kanalları:

Oyun hakkında kısa bilgi

İngiliz yazar Willy Russell tarafından kaleme alınan Shirley Valentine, evliliği, çocukları ve günlük yaşam arasında sıkışmış bir kadının içsel yolculuğunu konu alır. Sumru Yavrucuk'un etkileyici performansıyla sahnelenen oyun, bireyin kendi sesini bulma mücadelesini konu edinmektedir.

Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu nerede?

Etkinlik mekanı, İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, sahile yakın konumuyla bilinen Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'dur. Tiyatro, toplu taşıma ile kolayca ulaşılabilir bir noktadadır.

Etkinlikle ilgili uyarılar

Etkinlik alanına girişler saat 20:00 itibarıyla başlar.

12 yaş altı izleyiciler için uygun değildir.

Profesyonel kamera ve ses kayıt cihazlarının kullanımı yasaktır.

Salona geç gelen izleyiciler perde arasında alınabilir.