2019 yılında kurulan ve Türkiye’nin tek yazar kooperatifi olarak bilinen İzmir Yazarlar Kooperatifi (İZYAKO), yeni ortakları ile büyümeye devam ediyor. Son olarak, İzmir yazım camiasının tanınmış isimlerinden Yurdagül Öğülmüş Kayışçı, kooperatif ile ortaklık sözleşmesini imzalayarak İZYAKO’nun 29. ortağı oldu.

Yeni ortakla büyüyen aile

Yurdagül Öğülmüş Kayışçı, “Duyguların Dört Mevsimi” ve “Kendimde Kayboldum” kitaplarının yazarı olarak edebiyat dünyasında kendine sağlam bir yer edinmiş bir isim. Kayışçı'nın katılımı, İZYAKO’nun büyüme sürecine büyük bir katkı sağladı ve kooperatifin 29. üyesi oldu.

İZYAKO'nun vizyonu ve geleceği

İZYAKO Yönetim Kurulu Başkanı Serkan Esen, “Yurdagül Öğülmüş Kayışçı’nın kooperatifimize katılımından dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Bu yeni ortaklıkla birlikte 29 ortağa ulaştık ve İzmir’i ulusal çapta temsil etme görevimizi sürdürüyoruz. İzmir markasını yurt genelinde daha güçlü bir şekilde tanıtmaktan gurur duyuyoruz” diye konuştu.