İzmir'in tarihi çarşısı Kemeraltı'nda, Duvar Kitabevi iş birliğiyle gerçekleşen etkinlikte, İZYAKO yayınlarından çıkan yazarlar kitaplarını tanıttı, şiirler okundu. Etkinliğe kooperatif ortakları ve imza etkinliği düzenleyen yazarlar da katılım sağladı.

"Tırnaklarımızla kazıyarak bugünlere geldik"

İZYAKO Başkanı Serkan Esen, konuşmasında kooperatifin bugünlere kendi çabalarıyla geldiğini belirterek, "2019’da sekiz kişi olarak başladık, bugün 29 ortakla yolumuza devam ediyoruz. Devletten ya da belediyelerden hiç destek almadık, buna rağmen 43 kitabı okuyucuyla buluşturduk, 40’tan fazla etkinlik düzenledik. Yayıncılık sektörünün zorluklarına rağmen, kooperatif bilinci ve güç birliği sayesinde yazarlarımızın haklarını koruyarak yolumuza devam ediyoruz," dedi.

"Kırmızı çizgimiz Atatürk"

Serkan Esen, İZYAKO’nun her tür yayına açık olduğunu belirterek şunları ekledi: "Şiir, roman, öykü, araştırma ve çocuk kitaplarında önemli eserlerimiz var. Ancak Atatürk’e karşı olan ya da ülkenin bütünlüğünü hedef alan eserlere asla yer vermeyiz. Kişilik haklarına saldıran ve pedagojik sorun yaratan çocuk kitaplarını da basmıyoruz."