ABD’nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Florida'da golf oynarken suikast girişimine hedef oldu. Olay sırasında birden fazla kez ateş açılması, yeni bir suikast endişesini gündeme taşıdı. FBI, saldırıya ilişkin soruşturma başlattığını duyurdu. Trump ise bu olayın ardından “Sizin için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim” şeklinde kararlı bir açıklama yaptı.

Suikast girişimi! detaylar netleşiyor

Florida’da golf oynayan Trump’a yönelik saldırı sırasında, Gizli Servis’in çalılıklar arasında elinde tüfekle bir şüpheliyi tespit ettiği bildirildi. West Palm Beach Şerifi Ric Bradshaw, şüphelinin dürbünlü tüfekle Trump’a nişan aldığını, ardından ateş açıldığını belirtti. Şüpheli, Trump’tan 300-500 metre uzaklıkta bulunurken, olay yerinden kaçmayı başardı. Şüpheli, yanında iki sırt çantası ve bir aksiyon kamerası taşıyordu.

Görgü tanıkları yardımıyla yakalandı

Şerif Bradshaw, şüphelinin görgü tanıklarının yardımıyla yakalandığını açıkladı. Tanıklar, şüphelinin siyah bir Nissan'a binerek kaçtığını belirtti. Olayın ardından şüpheli, Martin County otoyolunda yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelinin adı Ryan Wesley Routh olarak açıklandı.

Trump: "Asla teslim olmayacağım"

Saldırı girişiminin ardından Trump, internet sitesinden yaptığı açıklamada “Güvendeyim, kimse yaralanmadı. Tanrı'ya şükürler olsun. Sizin için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim” dedi. Başkan yardımcısı adayı JD Vance ise Trump’ın güvende olmasına sevindiğini belirtti.

Beyaz Saray'dan açıklama: “Amerika'da şiddete yer yok”

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris de suikast girişimi sonrası Trump'ın güvende olmasına dair memnuniyetini dile getirerek, “Amerika’da şiddete yer yoktur” açıklamasında bulundu.