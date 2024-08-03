Yedi Uyurlar Mağarası: Efsanelerle dolu bir yolculuk

İzmir'in Selçuk ilçesinde bulunan Yedi Uyurlar Mağarası, hem İslam hem de Hristiyanlık için önemli bir tarihi mekandır. Yüzyıllar boyunca anlatılan Yedi Uyurlar öyküsü, Kuran-ı Kerim'in Kehf Suresi'nde de yer almıştır. İslam dünyasında Ahsab-ı Kehf olarak bilinen bu mağaranın Tarsus veya Afşin'de olduğu düşünülse de, Hristiyanlar için Efes'teki bu alan kabul görmüştür. Yüzyıllar boyunca, Yedi Uyuyanlar'a yakın bir yere gömülme isteği devam etmiştir ve burada Azize Maria Magdalene'nin mezarı da bulunmaktadır.

Tarihçe

MS 250 civarında, İmparator Decius döneminde yaşayan yedi genç Hristiyan, Roma İmparatoru'na tapmayı reddetmişlerdir. Bu gençlerin isimleri bazı kaynaklarda Malta, Malchus, Martinianus, Dionysius, Yohannes, Serapion ve Konstantinus olarak geçerken, İslam kaynaklarında ise Debernuş, Mesliha, Kafeştateyyuş, Sazınuş, Mekselina, Mermuş, Yemliha ve köpekleri Kıtmir olarak anılmaktadır. Bu gençler, ölüm tehdidi aldıktan sonra bir mağaraya sığınıp uykuya dalmışlardır. Rivayete göre, 200 yıl sonra uyandıklarında, Yemliha isimli genç, eski para ile ekmek almak için gittiği fırında, imparatorun artık II. Theodosius olduğunu ve uzun bir süre uyuduklarını öğrenmiştir. Bu bilgiyi aldıktan sonra, gençler tekrar uyumaya karar vermiş ve bir daha uyanmamışlardır.

Mağarada yapılan kazılarda, bir kilise ve birçok mezar ortaya çıkarılmıştır. Mezarlar ve kilisenin duvarlarında Yedi Uyuyanlar'a adanmış yazıtlar bulununca, burasının efsanevi kilise olduğu kabul edilmiştir.

Yedi Uyurlar Mağarası, ziyaretçilere tarihi ve dini bir deneyim sunmakta, mistik hikayesiyle ilgi çekmektedir. Bu önemli mekan, hem Müslümanlar hem de Hristiyanlar için önemli bir hac noktası olarak kabul edilmektedir.

Yedi Uyurlar Mağarası'na nasıl gidilir? Selçuk'taki tarihi mekanın adresi ve ulaşım bilgileri

Konum: Yedi Uyurlar Mağarası, İzmir'in Selçuk ilçesinde yer almaktadır. Selçuk, Efes Antik Kenti'ne yakınlığı ile bilinir ve İzmir'e yaklaşık 70 km uzaklıktadır.

Ulaşım:

Araç ile: İzmir şehir merkezinden Selçuk'a arabayla yaklaşık 1 saatte ulaşabilirsiniz. İzmir-Aydın Otoyolu'nu (O-31) kullanarak Selçuk çıkışından çıkıp, Selçuk merkezine doğru devam edin. Yedi Uyurlar Mağarası, Efes Antik Kenti'ne oldukça yakın bir konumda bulunmaktadır ve tabelaları takip ederek kolayca bulabilirsiniz. Toplu Taşıma ile: İzmir'den Selçuk'a gitmek için İzmir Otogarı'ndan kalkan Selçuk minibüslerine binebilirsiniz. Ayrıca, İzmir Banliyö Sistemi (İZBAN) ile Selçuk İstasyonu'na ulaşabilirsiniz. Selçuk İstasyonu'ndan Yedi Uyurlar Mağarası'na taksi veya dolmuşla kısa bir yolculuk yaparak ulaşabilirsiniz. Tur ile: Efes Antik Kenti'ne düzenlenen turların çoğu, Yedi Uyurlar Mağarası'nı da içermektedir. Rehber eşliğinde bir tur tercih ederek hem daha fazla bilgi edinebilir hem de ulaşımı kolaylaştırabilirsiniz.