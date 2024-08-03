Millî Eğitim Bakanlığı, Türkiye'de spora erken yaşta yönelimi artırmak ve yetenekli öğrencileri keşfetmek amacıyla ülkenin ilk "spor ortaokulları"nı 2024-2025 eğitim öğretim döneminde açacak. Bu yeni okul türü, sporun yaygınlaştırılmasını ve bilinçli sporcuların yetiştirilmesini hedefliyor.

Spor ortaokulları ne sunacak?

Spor ortaokulları, ilkokuldan sonra spor alanında kariyer yapmak isteyen öğrenciler için özel olarak tasarlanacak. Bu okullarda, öğrenciler normal müfredatın yanı sıra ağırlıklı olarak beden eğitimi ve spor dersleri alacaklar. Ayrıca, spor ortaokullarına kabul, yetenek sınavlarıyla gerçekleşecek.

Hedef nitelikli sporcular yetiştirmek

Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde kurulacak spor ortaokulları, nitelikli beden eğitimi ve spor alanında insan yetiştirmeyi amaçlayacak. Bu pilot uygulama, özellikle spor yetenekleri yüksek öğrencilerin keşfedilmesine ve geliştirilmesine olanak tanıyacak.

Gelecek için ilk adım

2024-2025 eğitim öğretim yılında hayata geçecek olan spor ortaokullarının pilot uygulamaları, 5. sınıflarda başlatılacak. İlgili illerdeki pilot okulların belirlenme süreci devam ediyor ve bu sürecin tamamlanmasının ardından detaylar kamuoyuyla paylaşılacak.