Türkiye Cumhuriyeti'nin açıkladığı yeni nüfus politikası, genç çiftlerin aile kurmalarını teşvik etmeyi hedefliyor. 2025 yılı itibarıyla yürürlüğe girecek olan bu destek paketinde, yeni evlenen çiftlere 150 bin TL kredi ve ilk doğan çocukları için 5 bin TL tek seferlik yardım yapılacak. Peki, İzmir halkı bu yeni düzenlemeyi nasıl değerlendiriyor?

Röportaj veren ve gelinlikçi olduğunu iddia eden bir vatandaş, "Cumhurbaşkanı hiçbir şey vermiyor, ülke ne durumda ne verecek? Kimse evlenmiyor, ben gelinlikçiyim ben biliyorum. Çok evlenmek isteyen var ama gelip gelinlikte eşya da alamıyorlar. O yüzden ben inanmıyorum. Zaten ülke şu an perişan, olmayan yerde insanı sıkıntıya sokuyorlar, buraya para...inanmıyorum. Öyle bir şey yok" diyerek bu desteğe inanmadığını açıkladı.

Destekte belirtilen tutarın yetersizliğinden bahseden bir vatandaş ise, "Bu teşvik edeceğine gençlerin yolunu kapatmış. Çünkü bu paraya ancak 3-5 tane beyaz eşya alırlar" dedi.

Uygulanacak politikaya destek verenler ise, "Çok iyi, çok iyi. Keşke böyle bir şey olsa. Gençlerimizin de önü açılır" yorumlarında bulundu.

İlk çocuğa tek seferlik verilecek 5 bin TL'liik devlet yardımının da yetersiz olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Çocuklara bez ve mama parası için 5 bin TL yeterli değil. Tek seferlik 5 bin TL hiçbir şeye yetmez, mümkün değil. Yapmasınlar çocuk daha iyi. Bu bir teşvik değil" diyerek eleştiri yaptı.