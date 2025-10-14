Toplantıda konuşan İzmir YMMO Başkanı Yaşar Zengin, “Bizim görevimiz hatayı oluşmadan önlemek. Vergide ceza değil, doğruluk kültürü egemen olmalıdır” diyerek vergi sisteminde zihniyet dönüşümünün gerekliliğine dikkat çekti.

Zengin, 36 yıllık köklü geçmişe sahip Yeminli Mali Müşavirlik müessesesinin dijital dönüşüm çağında işletmeler için vazgeçilmez bir güven mekanizması haline geldiğini söyledi. E-fatura, e-defter ve yapay zekâ destekli denetim sistemleriyle vergi idaresinin her işlemi anlık takip edebildiğini hatırlatan Zengin, “Bu çağda YMM ile çalışmak artık bir tercih değil, işletmeler için sürdürülebilirliğin zorunlu şartıdır” dedi.

YMM’lerin sadece denetim yapan meslek grubu değil, aynı zamanda işletmelerin finansal yol göstericisi olduğunu vurgulayan Zengin, “YMM’ler hem kamunun gelirlerini hem de mükelleflerin haklarını koruyan stratejik aktörlerdir” ifadelerini kullandı.

İzmir’i bir “vergi eğitim ve araştırma üssü” haline getirmek istediklerini belirten Zengin, Oda bünyesinde Vergi Eğitim Merkezi kurulacağını açıkladı. Merkezin hem meslek mensuplarına hem iş dünyasına yönelik sürekli eğitimler düzenleyeceğini söyleyen Zengin, “Bu yapıyla İzmir’de vergi bilincini güçlendirecek, genç uzmanlar yetiştirecek ve kamu-özel sektör arasında bilgi paylaşımını artıracağız” dedi.

Şehrin ekonomik vizyonunda YMM’lerin daha aktif rol alması gerektiğini ifade eden Zengin, “Yeminli mali müşavirler sadece defter kontrolü yapmaz; ekonomiyle düşünür, verilerle konuşur. İzmir Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve odalarla birlikte şehrin kalkınma politikalarının belirlenmesinde biz de yer almak istiyoruz” çağrısında bulundu.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) ve Vergi Denetim Kurulu’na (VDK) seslenen Zengin, “YMM’ler, vergi idaresinin sahadaki en yakın paydaşıdır. Bu iş birliği güçlendirilirse hem vergi adaleti hem kamu güveni artar” dedi.

Ayrıca belli ölçütleri sağlayan işletmelerde tam tasdik uygulamasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurgulayan Zengin, “Bu sistem hem devletin gelirlerini güvence altına alır hem de işletmelerin şeffaf beyan kültürünü güçlendirir” değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyasına da çağrıda bulunan Zengin, “İyi bir danışmanla çalışmak işletmenin en güçlü sigortasıdır. YMM denetimi bir gider değil, verimlilik ve güven yatırımıdır” dedi.

Sahte belgeyle mücadelede “talep olmazsa arz da olmaz” yaklaşımını doğru bir strateji olarak değerlendiren Zengin, yapay zekâ destekli risk analiz sistemleri ve MASAK rehberi hakkında da bilgi verdi. Meslek mensuplarının ihbarcı değil, kamu yararına etik denetim yapan uzmanlar olduğunu vurguladı.

Toplantının sonunda İzmir YMMO Başkanı Yaşar Zengin, “Bizler, ülkemizin kalkınması, vergi adaletinin sağlanması ve iş dünyasının güçlenmesi için kamu yararına çalışan uzmanlarız. İzmir’in ve Türkiye’nin sesi olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.