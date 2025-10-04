Özlem Çerçioğlu: CHP bizi engelliyor!

Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Veysel Okkay’ın cenazesi ise incelemenin ardından hastane morguna götürüldü.

Otomobilin sağ koltuğunda sıkışan Veysel Okkay, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen olay yerinde hayatını kaybetti.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Otomobilde bulunan sürücü İbrahim Ekin, babası Ümit Ekin (44), Veysel Okkay (19) ve TIR şoförü İbrahim Demir yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında İzmir-Ankara Karayolu üzeri Çepnidere Kavşağı'nda meydana geldi. İbrahim Ekin (21) yönetimindeki 45 ART 489 plakalı otomobil ile İbrahim Demir’in (33) kullandığı 09 ASD 234 plakalı TIR çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil refüje çıkarak durabildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde, İzmir-Ankara karayolu üzerindeki Çepnidere Kavşağı'nda TIR ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 19 yaşındaki Veysel Okkay hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı.

