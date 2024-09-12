Iğdır'da köpeğe çarpmamak için manevra yapan bir sürücü, kontrolünü kaybederek aracıyla yaklaşık 50 metre uçtu ve eski tahliye kanalına düştü. Kaza sonrası araç hurdaya dönerken sürücü ve yolcular şans eseri kurtuldu.

Köpeğe çarpmamak isterken kontrolü kaybetti

Kaza, gece saatlerinde Iğdır’ın Konaklı Mahallesi Doğubayazıt- Iğdır karayolunda meydana geldi. 61 AHV 658 plakalı otomobiliyle Iğdır istikametine seyreden Koray Sevindik, bir anda yola fırlayan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı. Ani manevra sonucu araç, yaklaşık 50 metre boyunca havada süzülerek yol kenarındaki eski bir tahliye kanalına düştü. Olay, çevredeki vatandaşlar tarafından sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekiplerine bildirildi.

İtfaiye ekipleri yaralıları güçlükle çıkardı

Olay yerine gelen ekipler, kanala düşen aracın içinde sıkışan yaralıları kurtarmak için yoğun çaba sarf etti. İtfaiye ve sağlık ekipleri tarafından otomobilden güçlükle çıkarılan yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Iğdır Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Araç hurdaya dönerken, sürücü Koray Sevindik’in kazayı yara almadan atlatması büyük bir şans olarak değerlendirildi.

Kaza sonrası inceleme başlatıldı

Polis ekipleri, olay yerinde geniş çaplı incelemelerde bulundu. Kaza sebebiyle bir süre trafiğe kapanan yol, aracın çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından tekrar ulaşıma açıldı. Kazanın, kontrolsüz bir manevra sonucunda meydana geldiği belirtilirken, köpeğin kaza anında nereye kaybolduğu ise bilinmiyor.

Sürücülere uyarılar

Bu tür kazaların önüne geçmek için yetkililer, sürücüleri dikkatli ve kontrollü araç kullanmaları konusunda uyardı. Özellikle gece saatlerinde yola fırlayan hayvanların ciddi kazalara sebep olabileceğine dikkat çekilerek, sürücülerin hız limitlerine uymaları ve ani manevralardan kaçınmaları gerektiği vurgulandı.