Zindancık Koyu: İzmir’in en güzel ve saklı plajı

İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü sınırlarında bulunan Küçük Zindancık Koyu, gizli kalmış bir cennet köşesi olarak biliniyor. Sosyal medyanın etkisiyle son zamanlarda popülerleşen bu koy, Maldivler’i andıran doğal güzelliklere sahip. Tertemiz, berrak suyu ve incecik beyaz kumu ile deniz, mavi tonlarının tümünü sunuyor.

Kalabalıktan uzak, sakin ve sessiz bir ortam arayanlar için mükemmel bir seçenek olan Küçük Zindancık Koyu, pek çok kişi tarafından keşfedilmek isteniyor. Ancak, bölge halkı, koyun tanınmasını ve kötü kullanılmasını istemiyor. En büyük şikayetleri ise, ziyaretçilerin çöplerini bırakması. Bu nedenle, Bademli Köyü’nden geçerken market alışverişinizi yapmayı ve bol miktarda çöp poşeti getirmenizi tavsiye ediyorlar.

Küçük Zindancık Koyu’na ulaşmak için, Dikili’den 7 kilometre ilerleyin ve Bademli Köyü tabelasını takip edin. Yolda koyu gösteren işaretleri izleyerek ulaşabilirsiniz.

İzmir’in gizli cenneti Zindancık Koyu: ulaşım yolları ve ipuçları

Küçük Zindancık Koyu, İzmir’in Dikili ilçesine bağlı Bademli Köyü mevkiinde yer alır. İzmir şehir merkezinden 115 km, Dikili merkezinden ise 10 km uzaklıktadır.

Toplu Taşıma ile Ulaşım: İzmir’den Dikili’ye ulaştıktan sonra, Dikili Otogarı’ndan Bademli Köyü servislerine binerek Bademli Köyü’ne ulaşabilirsiniz. Bademli Köyü’nden sonra, Küçük Zindancık Koyu’na 15-20 dakika yürüyüşle varabilirsiniz.

Özel Araç ile Ulaşım: Özel araçla gitmek isteyenler için, Dikili’den Bademli Köyü’ne yönelmeniz gerekecek. Sahilden gelenler, Killik Koyu tabelasını Ruhi Restaurant’ın yanında görecekler. Buradan Küçük Zindancık Koyu’na 5-6 dakikalık bir yürüyüşle ulaşabilirsiniz.