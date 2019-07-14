100 eczane eski ilaçları toplayacak

Konak'ta evlerde biriken ilaçların toplanarak imha edilmesini ve böylece çevreye zarar verilmesinin önüne geçilmesini sağlayacak bir proje uygulamaya geçiyor.

Konak Belediyesi ile Çevreci Eczacılar Kooperatifi (ÇEKOOP) arasında, ilaçların toplanmasına yönelik olarak geliştirilen işbirliği protokolü imzalandı. Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur protokole, ÇEKOOP Yönetim Kurulu Başkanı Eda Çağında'yla birlikte imza attı.

Kullanılmadığı ya da tarihi geçtiği için evlerde biriken ilaçların toplanmasının çevre ve halk sağlığı açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Batur, "Kullanılmayan ilaçlar, evimizdeki gizli tehlike olarak görülüyor ve çöpe atıldığında çevremize, doğamıza zarar veriyor. Biz bu kapsamda bu örnek çalışmayı gerçekleştiriyoruz. Projemizin belediye meclisimizden süratle geçmesi ve hızla hayata geçmesi noktasında emeği geçen tüm arkadaşlarımı kutluyorum" dedi.

Toplanarak, imha edilecek

Proje kapsamında Konak'ta işbirliği yapılan yaklaşık 100 eczaneye, üzerinde Konak Belediyesi, İzmir Eczacılar Odası ve Çevreci Eczacılar Kooperatifi'nin amblemleri bulunan büyük, sarı variller yerleştirilecek. Vatandaşlar atık ilaçlarını bu varillere bırakabilecek. Variller dolduğunda Konak Belediyesi tarafından toplanacak ve atık toplama merkezine götürülecek, daha sonra da imhaya gönderilecek.

Konak Belediye Meclisi Sağlık Komisyonu Başkanı Eczacı Barış Özgen, Konak'ta 235 eczane olduğuna işaret ederek, proje kapsamında işbirliği yapılacak eczane sayısının giderek artacağını belirtti. n Burcu Şahin

Kahramanlar Pazaryeri taşınıyor

Kahramanlar'da bölge halkının çözüm beklediği pazaryeri sıkıntısı sona eriyor. Kahramanlar Mahalle Muhtarlığı ziyaretinde bölge sakinleriyle bir araya gelen Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, pazarın Kahramanlar Katlı Otoparkı'nın altına taşınacağını müjdeledi.

Saha çalışmalarını, muhtarları ve semt merkezlerini ziyaret ederek sürdüren Konak Belediye Başkanı Mimar Abdül Batur, Murat Reis, Akın Simav, Çankaya, Kemal Reis, Göztepe, Mehmet Ali Akman, Piri Reis ve Mithatpaşa mahalle muhtarlıklarının ardından, Halkapınar, Mersinli, Çınarlı, Kahramanlar, Ege Mahallesi ve Umurbey mahalle muhtarlıklarını da ziyaret etti.

Pazar günü kurulacak

Muhtarlardan mahalleriyle ilgili bilgiler alarak, yaşanan sıkıntıları dinleyen Başkan Batur, semt sakinleri ve bölge esnafıyla da bir araya geldi. Kahramanlar Mahalle Muhtarlığı ziyaretinde, mahalle sakinlerine seslenerek, bölgede yaşanan pazaryeri sıkıntısının çözüldüğünü açıklayan Başkan Batur, Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'le görüştüğünü, bölgenin en büyük sorunlarından biri olan Pazaryeri sorununun çözümü için karar aldıklarını ifade etti ve pazaryerinin Kahramanlar Katlı Otoparkı'nın altına taşınacağını söyledi. Batur, "Kahramanlar Katlı Otoparkı'nın zemin katında hem Alsancak hem de Kahramanlar için Pazar artık burada kurulacak" dedi. Pazarın her hafta, sadece pazar günleri kurulacağını da belirten Batur, "Kahramanlar'da pazaryeri sıkıntısı artık sona ermiştir. Hemşehrilerimizin yaz, kış rahatça alışveriş, esnafımızın da satış yapabileceği bir yer belirlediğimize inanıyorum. Eski pazaryeri alanı ise vatandaşlarımızın vakit geçirebileceği ve nefes alacağı bir rekreasyon alanı olarak hazırlanacak ve vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak. Tüm hemşehrilerimize hayırlı olsun" diye konuştu.